Der weise Volkswirt: Stephen Roach verlässt China

Seit 25 Jahren arbeitet Roach bei Morgan Stanley. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere war er Chefvolkswirt der US-Bank. Seit 2007 ist er Vorstandsmitglied von Morgan Stanley Asia und lebt in China.Zum 1. Juli kehrt Roach in die USA zurück. Er übernimmt einen Lehrstuhl an der Yale-Universität, bleibt Morgan Stanley jedoch erhalten.Am 18. Juni hielt Roach im “Hopkins-Nanjing Center” in der Universität von Nanjing in China seine Abschiedsrede. „The Ethical Imperative“ ist die weise und selbstkritische Rede eines Weltenbürgers und ein leuchtendes Mahnmal für die Gästebücher der USA und Chinas. Die gesamte Rede als PDF-Dokument.