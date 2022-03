Vates-Invest-Chef Der wesentliche Unterschied zwischen Gold und Bitcoin

Landläufig werden Kryptowährungen gern in eine Reihe gestellt mit Gold als Inflationsschutz. Für manchen Anleger mag das sogar ein wichtiger Punkt für ein Investment gewesen sein. Das ergibt allerdings weder empirisch Sinn noch von der Logik her. Denn Kryptos sind in erster Linie abhängig von der Liquidität: Immer dann, wenn Liquidität reichlich vorhanden war, kam es zu großen Kursanstiegen bei Bitcoin & Co. Der Goldpreis hängt dagegen vom Realzins ab. Gold steigt, wenn der Realzins negativ ist, Inflation also den Zins übersteigt.

Benjamin Bente, Foto: Vates Invest

Beide Ereignisse können zufällig zusammenfallen – oder können konstruiert werden: etwa dann, wenn die Notenbanken bewusst den Zins niedrig halten, obwohl die Inflation hoch ist. Dann profitieren sowohl Gold als auch Kryptos von einer lockeren Notenbankpolitik. Ursächlich für den Kursanstieg sind aber zwei verschiedene Punkte.

Unterschiedliche Mechanismen sorgen für Kursanstieg

Werden Assetklassen anhand ihrer Duration, also ihrer innewohnenden Zinssensitivität, analysiert, dann sind Kryptos die Assetklasse mit der längsten Duration, also der höchsten Zinssensitivität. Ganz einfach schon deshalb, weil Kryptowährungen ihre Rendite nur aus einer Preisbewegung nach oben generieren. Eine physische oder sonstige Wertschöpfung unmittelbar aus Krypto heraus geschieht nicht oder nur in sehr geringem Umfang. Dementsprechend entsteht eine rein preisbasierte Rendite: Je niedriger der Zins, desto unattraktiver die Barwerte der Alternativen. Und je reichlicher Liquidität vorhanden ist, umso stärker sind die Kursausschläge nach oben.

Deswegen sind Kryptos insbesondere dann wieder attraktiv, wenn die Notenbanken weniger streng handeln. Das kann eine Überraschung sein, weil sie weniger stark auf die Bremse treten, als derzeit von allen erwartet. Spätestens wenn sie aber irgendwann wieder richtig stimulativ werden, geht es auch für die Kryptos erneut deutlich nach vorne.

In Zeiten zunehmend restriktiver Notenbanken haben es Kryptos und Bitcoin dagegen eher schwer. Das wiederum ist tendenziell bei Gold auch so. Der Grund: Wenn die Notenbanken restriktiv sind, steigen die Zinsen möglicherweise stärker als die Inflation, und damit wird der Realzins weniger negativ. Aber auch hier sind die beiden Themen nicht unmittelbar kausal miteinander verknüpft, es kann nur zeitlich zusammenfallen.

Fazit

Gold ist der perfekte Inflationsschutz, insbesondere wenn die Inflationsraten deutlich eskalieren und es vielleicht sogar einen generellen Vertrauensverlust ins Währungssystem gibt. Dagegen sind Kryptowährungen perfekt, um von stimulativen Phasen der Geldpolitik zu profitieren.



Über den Autor:

Benjamin Bente ist Geschäftsführer bei Finanzdienstleister und Fondsboutique Vates Invest aus Offenbach am Main.