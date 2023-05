Experte von Gam Investments zu digitalen Token „Der Wettbewerb bei NFTs wird intensiver“

Unterstützt durch den zunehmenden Wettbewerb am Markt, gewinnen NFTs wieder an Popularität. Bekannte Marken nutzen die Technologie, um engere Kundenbeziehungen aufzubauen. Pieran Maru von GAM Investments spricht über die Zukunft von NFTs.

© Imago Images / NurPhoto

NFTs sind digitale Token, die das Eigentum an einzigartigen, durch eine Blockchain gesicherten Vermögenswerten repräsentieren. Sie werden hauptsächlich von Urhebern und Unternehmen verwendet, um digitale Sammlerstücke zu monetarisieren. In der zweiten Jahreshälfte 2022 war die NFT-Aktivität während des „Krypto-Winters“ gedämpft, was durch die zahlreichen Skandale im Kryptobereich noch verstärkt wurde. Dies änderte sich jedoch schnell zu Beginn dieses Jahres mit einem Anstieg des NFT-Handelsvolumens um 137 Prozent im ersten Quartal 2023.

NFT-Handelsvolumen und Anzahl der Verkäufe

NFT-Handelsvolumen und Anzahl der Verkäufe: © DappRadar Dapp Industry Report Q1/2023

Der Wettbewerb wird intensiver

Ein wesentlicher Faktor für diesen Wandel ist der zunehmende Wettbewerb auf den Marktplätzen für den Handel mit NFTs und die wachsende Zahl von Blockchains, die NFTs unterstützen. OpenSea, einst unangefochtener Marktführer auf dem NFT-Marktplatz, wurde vom Newcomer Blur überholt, der nun einen Marktanteil von über 70 Prozent hält. Ein wichtiger Grund für das außergewöhnliche Wachstum von Blur ist seine finanzielle Stärke durch das Versprechen zukünftiger Auslieferungen seines eigenen nativen Tokens.

In dem Maße, in dem die Nutzer zu Blur migriert sind, werden sie wahrscheinlich auch zu anderen Plattformen wechseln, die bessere finanzielle Anreize bieten. Jüngste Berichte deuten darauf hin, dass Amazon noch in diesem Jahr einen NFT-Marktplatz einführen wird, auf dem der Handel ohne direkten Besitz von Kryptowährungen möglich sein soll. Amazon CEO Andy Jassy geht davon aus, dass „NFTs weiterhin erheblich wachsen werden.“ Die Plattform könnte wahrscheinlich eine Partnerschaft mit Twitch Game Streamern eingehen, deren Prime Day nutzen, um NFTs zu bewerben, und möglicherweise NFTs mit physischen Waren verknüpfen, die von Amazon geliefert werden.

Obwohl NFTs in der Regel mit Kunstwerken in Verbindung gebracht werden, haben mehrere Unternehmen damit begonnen, diesen Bereich zu nutzen, um tiefere Kundenbeziehungen aufzubauen. Vor kurzem hat Salesforce eine NFT-Managementplattform eingeführt, die es Marken ermöglicht, NFT-Treueprogramme zu erstellen und direkt mit ihren Kunden in Kontakt zu treten, um Daten aus erster Hand zu erhalten.

Starbucks bringt Mitglieder durch NFTs miteinander in Verbindung

Ein Unternehmen, das bei der Nutzung dieses Anwendungsfalls eine Vorreiterrolle spielt, ist Starbucks. Das Unternehmen hat kürzlich sein Odyssey-Erlebnis für ausgewählte Mitglieder eingeführt – eine Erweiterung des Starbucks Rewards-Programms, bei dem NFTs als Zugangskarte zu spannenden Kaffeeerlebnissen und exklusiven Waren dienen. Mitglieder können ihr Wissen über Kaffee durch Herausforderungen und interaktive Spiele vertiefen, während die Mitglieder erstmals miteinander in Kontakt treten können.

Ein weiteres Unternehmen, das NFTs einsetzt, ist Ticketmaster, ein Unternehmen, das normalerweise als idealer Kandidat dafür gilt, von der Blockchain-Technologie durch die Dezentralisierung von Ticketsystemen verdrängt zu werden. Ticketmaster arbeitet derzeit mit Künstlern zusammen, um einen NFT-gesteuerten Ticketverkaufsdienst zu nutzen, der es den Künstlern ermöglicht, ihre Fangemeinde mit dem Besitz bestimmter NFTs zu belohnen, die ihnen exklusiven Zugang zu bevorstehenden Konzerten gewähren. Auf diese Weise können sie sich auch direkt mit ihrer Community verbinden. Da es weniger Konkurrenz durch „Scalper“ und „Bots“ gibt, haben echte Fans des Künstlers bessere Chancen, die begehrten Tickets im Vorverkauf zu ergattern.

Wo liegt die Zukunft für NFTs?

In diesem Jahr stehen für viele Technologieunternehmen Effizienzsteigerungen im Vordergrund. Daher erwarten wir zunächst nur einen moderaten Anstieg der Unternehmen, die NFTs einsetzen. Meta hat vor kurzem sein NFT-Projekt für Facebook und Instagram eingestellt und damit die Tests für den Verkauf, die Prägung und das Teilen von NFTs auf der Plattform beendet. Auch Disney und Snap haben ihr Engagement im Web 3.0/Metaverse vorerst ausgesetzt. Darüber hinaus ist der NFT-Markt noch nicht hinreichend reguliert und insbesondere steuerliche Fragen im Zusammenhang mit NFTs sind ungeklärt.

Pieran Maru © Gam Investments

Die regulatorische und steuerliche Landschaft befindet sich noch in einem frühen Stadium, entwickelt sich aber weiter. Kürzlich baten das US-Finanzministerium und die US-Steuerbehörde um Stellungnahmen zur künftigen steuerlichen Behandlung digitaler Sammlerstücke, vergleichbar mit Kunstwerken oder Münzen. In ihrer jüngsten Mitteilung werfen sie die Frage auf, inwieweit eine digitale Datei ein„ Kunstwerk“ darstellen kann und wie der Eigentümer eines NFT, der durch sein Eigentum zusätzliche Rechte oder Vermögenswerte erwirbt, steuerlich behandelt werden sollte.

Über den Autor: Pieran Maru ist Investmentanalyst im Disruptive Growth Team bei Gam Investments. Maru bringt umfangreiches Wissen über Programmierung mit. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Materialwissenschaften von der University of Oxford und lebt in London.