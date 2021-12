Detlef Glow 11.11.2010 Lesedauer: 1 Minute

Derivate in ETFs: Was ist die Besicherung im Ernstfall wert?

In den vergangenen Wochen hat die Finanzbranche viel über die Transparenz börsennotierter Indexfonds (ETFs) diskutiert. Einige Anbieter liefern nun mehr Informationen über die Besicherung der in den Fonds enthaltenen Derivaten. Doch man fragt sich, was das alles im Ernstfall wert ist.