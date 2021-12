Christian Jasperneite im Gespräch „Man sollte die Schuldenbremse jetzt lösen“

Weidmann raus, Ampel an. Wie stellt sich Deutschland nun in der Eurozone auf? Ein Stichwort fällt in der Debatte immer wieder: die Schuldenbremse. Und Warburg-Investmentchef Christian Jasperneite zeigt klare Kante: Er will, dass die neue Bundesregierung Deutschlands Chancen endlich nutzt. Das komplette Interview finden Sie hier.