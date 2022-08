Einkommens-Statistik Warum viele Rentnerinnen unter der Armutsgrenze leben

13 Millionen Menschen in Deutschland stehen derzeit vor der Gefahr, in Armut abzurutschen. Dieses Risiko betrifft einige Teile der Bevölkerung besonders stark, berichtet das Statistische Bundesamt. So liegt der Anteilswert für Personen im Ruhestand aktuell um 3,5 Prozentpunkte über dem Durchschnitt.