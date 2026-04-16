Dividende kassieren, keine Steuern zahlen. Einige deutsche Aktien machen es möglich. Wir erklären den Mechanismus dahinter und stellen die bekanntesten Werte vor.

Wer träumt nicht davon? Die Dividende wird gutgeschrieben – und der übliche Abzug von rund 26,375 Prozent (Abgeltungsteuer plus Solidaritätszuschlag) bleibt einfach aus. Bei einigen deutschen Unternehmen ist das tatsächlich möglich. Der Grund: Sie schütten nicht aus laufenden Gewinnen aus, sondern aus dem sogenannten steuerlichen Einlagekonto gemäß Paragraf 27 Körperschaftsteuergesetz (KStG). Für das Finanzamt ist das keine Gewinnbeteiligung, sondern eine Rückzahlung von zuvor eingezahltem Kapital – und deshalb zunächst steuerfrei.

Steueraufschub bis zum Verkauf

Doch Vorsicht: Das Steuergeschenk ist in Wirklichkeit ein Steueraufschub. Denn jede steuerfreie Zahlung reduziert rechnerisch die Anschaffungskosten der Aktie. Kauft man eine Aktie für 100 Euro und erhält fünf Euro steuerfrei, sinkt der steuerliche Einstandskurs auf 95 Euro. Verkauft man die Aktie später für 110 Euro, muss man einen Gewinn von 15 Euro versteuern – statt nur zehn. Die Steuer wird also nicht erlassen, sondern auf den Verkaufszeitpunkt verschoben. Eine Ausnahme gilt für Aktien, die vor 2009 gekauft wurden: Für sie kann die Steuerfreiheit tatsächlich dauerhaft sein.

Neben den verlässlichen Klassikern auf den folgenden Seiten gibt es noch eine weitere Gruppe: Aktien, bei denen eine steuerfreie oder zumindest teilweise steuerfreie Dividende möglich ist – aber nicht garantiert. 2026 zählen dazu unter anderem DHL Group, Deutsche Euroshop, Instone Real Estate und TAG Immobilien. Bei ihnen schwankt der steuerfreie Anteil von Jahr zu Jahr. Ob die Dividende wirklich ohne Abzug fließt, bestätigt die Depotbank oft erst am Tag nach der Hauptversammlung.

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Wer außerdem wissen möchte, wie hoch die Dividenden der Dax-Konzerne 2026 ausfallen und was sich im Vergleich zum Vorjahr geändert hat, findet alle Zahlen in unserem Dax-Dividendenüberblick.