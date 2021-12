Deutsche Asset & Wealth Management Neue Geschäftsführerin Immobilienfonds-Management

Birgit Benz istund hat zunächst erfolgreich einen großen Spezialfonds für institutionelle Investoren als Senior-Portfoliomanagerin betreut. Im Anschluss hat sie den Aufbau von zwei globalen Immobilienbestandsfonds initiiert. Die studierte Diplom-Ingenieurin für Raum- und Umweltplanung und Diplom-Betriebswirtin für Immobilienwirtschaft startete ihre Berufslaufbahn. Anschließend arbeitete sie bei einem, wo sie bis 2005 als Projektleiterin unter anderem für den Bereich Immobilienbewertung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen sowie Markt- und Standortanalysen zuständig war. In den Jahren 2005 bis 2007 war sie bei derals Senior Controllerin für das Controlling, Reporting und Bewertung für internationale Immobilienspezialfonds und die systemtechnische Implementierung verantwortlich. Sie ist als MRICS. Georg Allendorf, Managing Director, European Co-Head Alternatives & Real Assets der Deutschen Asset & Wealth Management erklärte hierzu: „Birgit Benz hat tatkräftig neue Geschäftsmodelle implementiert und ein globales Immobilienportfolio aufgebaut. Bereits in der Vergangenheit hat Sie. Durch ihre im Portfoliomanagement gewonnen Erfahrungen wird sie neue Impulse setzen. “ Der Geschäftsbereich für Immobilienfonds der Deutschen Asset & Wealth Management managt in Deutschland drei offene Immobilienfonds mit einem Anlagevolumen von knapp 8,4Milliarden Euro. Darüber hinaus managt der Unternehmensbereich elf Immobilien-Spezialfonds für mehr als 90 institutionelle Investoren mit Gesamtanlagen von rund 6,5 Milliarden Euro.