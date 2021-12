Deutsche Bank: 20 Prozent ETF-Wachstum in diesem Jahr

Um weitere 20 Prozent werde das weltweit in ETFs verwaltete Vermögen in diesem Jahr wachsen, schreiben die Analysten der Deutschen Bank in ihrem aktuellen Jahresausblick. Rund 1,2 Billionen Dollar werde das ETF-Vermögen dann betragen. Die 1-Billion-Marke hatte die Branche erst im November 2009 geknackt . Die Deutsche Bank ist über ihre ETF-Tochter db x-Trackers mit von der Partie.Für Europa erwarten die Deutsch-Banker eine überdurchschnittliche Wachstumsrate von 25 Prozent auf dann 185 Milliarden Euro (etwa 268 Milliarden Dollar).Im abgelaufenen Jahr wuchs das weltweite ETF-Vermögen um 46 Prozent. Daran waren die USA und Europa in etwa demselben Ausmaß beteiligt.