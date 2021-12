Deutsche Bank Aufnahmestopp für „bestimmte neue Kunden“

Bis zu 13 Prozent Rendite Die erfolgreichsten defensiven Mischfonds

Jeff Urwin, Chef für Corporate Banking & Securities, soll die Überprüfung leiten. Unterstützung erhält er von Kim Hammonds, Sylvie Matherat, Garth Ritchie und Christian Sewing. Die Bank werde die Arbeit mit neuen Kunden solange nicht aufnehmen, bis alle nötigen Prozesse abgeschlossen seien, um die Kunden zu kennen. Es geht laut Mitteilung dabei um den “Know- Your-Client"-Prozess und Onboarding-Prozess für Kunden.Jeff Urwin, Chef für Corporate Banking & Securities, soll die Überprüfung leiten. Unterstützung erhält er von Kim Hammonds, Sylvie Matherat, Garth Ritchie und Christian Sewing.

Die Deutsche Bank AG will den Prozess für die Aufnahme neuer Kunden überprüfen, um sicherzustellen, dass der Konzern alle aufsichtsrechtlichen Vorgaben erfüllt. Das erklärte Co-Chef John Cryan in einer internen Mitteilung, die am Freitag auf der Webseite veröffentlicht wurde.Während der Überprüfung wird die Frankfurter Bank die Aufnahme neuer Kunden aussetzen und auf die Einführung neuer Produkte bei bestehenden Kunden in bestimmten Regionen mit einem höheren Risiko verzichten, hieß es.