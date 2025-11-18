Christian Sewing erhöht den Ehrgeiz: Bis 2028 will die Deutsche Bank eine Rendite von über 13 Prozent erzielen. Wie realistisch ist dieser Plan für Deutschlands größtes Geldhaus?

Sechs Fakten, die Sie über die WKN (noch) nicht wussten

Als Christian Sewing an diesem Montag in London spricht, liegt ein bemerkenswerter Wandel hinter ihm. Seit Ende 2021 hat sich der Aktienkurs der Deutschen Bank mehr als verdreifacht. Die Bank, die noch vor wenigen Jahren von Milliardenverlusten und Skandalen gebeutelt wurde, erreicht 2025 voraussichtlich eine Eigenkapitalrendite von über zehn Prozent – ein Ziel, an das Analysten lange nicht glauben wollten.

Jetzt legt Sewing nach. „Langfristig wollen wir der europäische Champion sein“, verkündet der Vorstandschef eine Vision, die ambitioniert klingt. Ob sie mehr ist als eine kühne Ansage, wird sich in den kommenden drei Jahren zeigen müssen.

Konkrete Zahlen statt vager Versprechen

Die neue Strategie basiert auf messbaren Zielen. Bis 2028 sollen die Erträge von derzeit geschätzt 32 Milliarden Euro auf 37 Milliarden Euro steigen. Die Eigenkapitalrendite soll von aktuell mehr als zehn Prozent auf über 13 Prozent klettern. Gleichzeitig plant der Vorstand, das Verhältnis von Kosten zu Erträgen von derzeit 65 Prozent auf unter 60 Prozent zu senken.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

„Wir haben alle Hebel in der Hand“, zeigt sich Sewing zuversichtlich. Zwei Milliarden der zusätzlichen fünf Milliarden Euro an Erträgen will das Institut allein in Deutschland erwirtschaften. Eine Ansage, die angesichts der schwachen Konjunktur im Heimatmarkt durchaus mutig erscheint.

Für die Aktionäre hat der Vorstand bereits ab 2026 Verbesserungen angekündigt. Statt wie bisher 50 Prozent sollen dann 60 Prozent des Nettogewinns in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen ausgeschüttet werden. Sollte die harte Kernkapitalquote nachhaltig über 14 Prozent liegen, sind weitere Ausschüttungen oder Investitionen in Wachstumsinitiativen möglich.

Wesentlicher Treiber der geplanten Ertragssteigerung soll eine „konsequente Nutzung von Künstlicher Intelligenz“ sein. Eine stärkere Automatisierung samt KI-Einsatz soll den Kostenanstieg bremsen, auch wenn die Gesamtkosten durch Investitionen von 1,5 Milliarden Euro und einen Inflationseffekt von 1,8 Milliarden Euro von vermutlich 20,6 auf 22 Milliarden Euro steigen dürften. Brutto-Einsparungen von zwei Milliarden Euro pro Jahr sollen diesen Anstieg zumindest dämpfen.

Die Bank setzt zudem auf eine strategische Umschichtung von Kapital. Bis 2028 will sie 70 Prozent ihres Eigenkapitals in Bereiche lenken, die für Aktionäre einen Wert von über 13 Prozent schaffen. Aktuell liegt diese Quote bei rund 40 Prozent. „Das bedeutet, dass wir aus bestimmten Produkten und Regionen aussteigen“, betont Sewing.

Claudio de Sanctis, Chef der Privatkundensparte, konkretisiert: Die Bank werde sich aus Märkten außerhalb Deutschlands zurückziehen, in denen sie nicht groß genug sei. Diese Strategie ist nicht neu – bereits vor Kurzem hatte die Deutsche Bank das Baufinanzierungsangebot ihrer Marke DSL Bank eingestellt.

„Ab 2026 werden wir gezielt in wertschaffende Bereiche investieren“, ergänzt der designierte Finanzvorstand Raja Akram. Das Konzept der „Globalen Hausbank“, das Sewing bereits bei seinem Amtsantritt 2018 formuliert hatte, soll nun skaliert werden. Im Kern geht es darum, Unternehmenskunden statt mutiger Wetten in den Fokus zu rücken.

Optimistischer als die Experten

Die Analysten zeigen sich überrascht. Von Bloomberg befragte Branchenexperten hatten für 2028 bislang nur mit Erträgen von knapp 35 Milliarden Euro gerechnet, bei einer Rendite von lediglich 10,5 Prozent.

Die Börse reagierte verhalten. Am Tag der Ankündigung gab die Aktie um 1,7 Prozent nach, zum Handelsschluss stand ein Minus von drei Prozent. Offenbar fragen sich Investoren, ob die Bank ihre ambitionierten Ziele auch tatsächlich erreichen kann.

Ein Blick zurück zeigt den Wandel

Dabei hat Sewing bereits Beachtliches geleistet. Als er 2018 die Führung übernahm, steckte die Deutsche Bank in einer tiefen Krise. Mit dem Abbau zigtausender Stellen und einer drastischen Verkleinerung der Investmentbank brachte er den Konzern zurück auf Gewinnkurs. Der Weg war nicht geradlinig: 2022 erreichte die Bank ihr Renditeziel von acht Prozent nur dank eines milliardenschweren Steuereffekts.

Doch die Zahlen sprechen für sich. Innerhalb von vier Jahren sind die Erträge von 25 Milliarden auf voraussichtlich 32 Milliarden Euro gestiegen, der Gewinn vor Steuern von drei auf etwa zehn Milliarden Euro. Die Investmentbank, einst Hort riskanter Spekulationen, ist profitabel und skandalfrei – zumindest was aktuelle Vorgänge betrifft.

Rückenwind aus Deutschland bleibt fraglich

Kritisch wird Sewings Hoffnung auf „Rückenwind auf dem Heimatmarkt“ gesehen. Angesichts der andauernden Standortschwäche Deutschlands wirkt dies wie eine vage Hoffnung. Die EU-Kommission erwartet für 2025 lediglich ein Wachstum von 1,2 Prozent – gerade einmal Eurozone-Durchschnitt. Ob staatliche Fördermaßnahmen und der Umbau der Alterssicherung, auf die Sewing in seiner Präsentation verweist, tatsächlich ausreichen, bleibt abzuwarten.

Die europäische Konkurrenz ist weiter

Beim internationalen Vergleich zeigt sich: Der Weg zum „europäischen Champion“ ist noch weit. Unicredit erreicht bereits jetzt eine Eigenkapitalrendite von knapp 16 Prozent, Santander kommt auf 13 Prozent. Beide europäische Wettbewerber sind also schon dort, wo Sewing erst 2028 ankommen will. Mit BNP Paribas kündigte immerhin ein Konkurrent beim eigenen Investorentag für 2028 das gleiche Renditeziel an.

Noch deutlicher wird der Abstand bei den US-Banken. J.P. Morgan bringt es auf eine Marktkapitalisierung von 826 Milliarden US-Dollar – fast zwölfmal so viel wie die Deutsche Bank. Auch andere US-Institute wie Goldman Sachs bauen ihre Präsenz in Frankfurt kontinuierlich aus und drängen ins Geschäft mit vermögenden Privatkunden – ein Segment, in dem auch Sewing wachsen will.

Eine vorsichtige Fortsetzung des Kurses

Sewings neue Ziele sind ehrgeizig, aber nicht unrealistisch. Die Bank hat bewiesen, dass sie ihre Versprechen einlösen kann. Die Frage ist eher, ob das ausreicht, um im internationalen Wettbewerb mehr als einen Platz im gehobenen Mittelfeld zu erreichen.

Die Zeiten, in denen sich die Deutsche Bank mit den US-Giganten auf Augenhöhe wähnte, sind vorbei. Doch als europäische Bank mit einem soliden Fundament und klarer Strategie kann sie durchaus eine wichtige Rolle spielen. Ob daraus ein „europäischer Champion“ wird, hängt nicht zuletzt davon ab, wie sich die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und Europa in den kommenden Jahren gestaltet.