Deutsche Bank Credit Suisse könnte Investmentbank verkleinern

Ein plausibles Szenario sei, dass er das Geschäft mit Staatsanleihen und Devisen einstellt und das Verbriefungsgeschäft einem US-Wettbewerber zum Kauf anbietet, schreiben Matt Spick und Omar Keenan am Donnerstag in einem Kommentar. Thiam könnte sich auch dazu entschließen, das Fixed- Income-Geschäft in Schwellenländern zurückzustutzen, hieß es weiter.Die Regulierungsbehörden überprüfen, inwieweit die Banken in der Lage sind, ihre Kapitalanforderungen zu verringern, indem sie einfach die Messmethode für ihre risikogewichteten Aktiva ändern. Im Dezember hatte der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht Planungsentwürfe für die Einführung einer Kapitaluntergrenze und die Stärkung standardisierter Methoden vorgelegt. Dies ist Teil einer breiteren regulatorischen Reform als Reaktion auf die Finanzkrise.Die Überprüfung werde zu einem Anstieg der risikogewichteten Aktiva bei UBS Group AG und Credit Suisse führen und deren Kapitalquoten unter Druck bringen, schrieben die Deutsche-Bank-Analysten.Bereits seit 2010 hat die Credit Suisse ihre Investmentbank verkleinert und in den Geschäftsbereichen, die die Bank fortführen will, die risikogewichteten Aktiva um die Hälfte verringert. Die risikogewichteten Aktiva sollen sich zukünftig zumindest zu gleichen Teilen auf die Vermögensverwaltungs- Sparten und die Investmentbank verteilen, hatte Verwaltungsratschef Urs Rohner im März erklärt. Derzeit liegt der Schwerpunkt bei der Investmentbank.Credit Suisse hatte Thiam im März als Nachfolger von Brady Dougan nominiert. Dougan wird Ende Juni von seinem Posten zurücktreten, hatte die Bank mitgeteilt. Seit der Nominierung von Thiam ist der Aktienkurs von Credit Suisse um 16 Prozent gestiegen, zum Teil aufgrund von Spekulationen, dass er tiefe Einschnitte im Fixed-Income-Handel vornehmen wird.