Deutsche Bank Ex-Chef Ackermann verteidigt sich gegen Kritik

Der ehemalige Deutsche-Bank-Chef verteidigt sich gegen Vorwürfe, er habe die aktuelle Misere bei Deutschlands größtem Geldhaus mit ausgelöst. In einem Interview mit der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit gibt Josef Ackermann zwar zu, dass die vielen Rechtsfälle und Vergleiche, die auf Geschäfte in seiner Zeit zurückgehen, „dem traditionell großen Ansehen der Bank gerade in Deutschland alles andere als zuträglich“ gewesen seien.

„Damit, dass es geschäftlich heute nicht mehr so gut läuft, haben sie jedoch relativ wenig zu tun“, betont der heute in Zürich lebende 69-Jährige. Damit weist Ackermann die Schuld zurück an seine Nachfolger. Und weiter: „Sehen Sie sich doch die amerikanischen Wettbewerber an, die um ein Vielfaches höhere Rechtskosten zu schultern hatten! Denen geht es trotzdem wieder blendend.“