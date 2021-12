Deutsche Bank ist die weltweite Nummer eins

Die britische Zeitschrift Euromoney zeichnet jedes Jahr im Rahmen ihres jährlichen „Awards for Excellence“ die besten Banken aus. Für das Jahr 2009 bis 2010 ging der Preis als weltweit beste Investmentbank an den deutschen Bankenriesen. Maßgeblich für die Auszeichnung waren das gute Geschäftsergebnis sowie die erfolgreiche Neuausrichtung des Geschäftsmodells der Deutschen Bank.Keine andere global tätige Investment Bank habe eine ähnliche Veränderung ihres Geschäftsmodells durchgeführt und gleichzeitig hervorragende Geschäftszahlen erzielt, begründet Euromoney ihre Entscheidung.Darüber hinaus erhielt die Deutsche Bank eine Auszeichnung als beste Bank in Deutschland.