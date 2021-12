Redaktion 24.05.2018 Lesedauer: 1 Minute

Deutsche Bank Jeder vierte Aktienhändler muss gehen

Die Deutsche Bank will ein Viertel aller Jobs im Aktienhandel streichen, bestätigte jetzt das Geldhaus. Allerdings bringt das nicht nur finanzielle Erleichterung: Die Stellenstreichungen selbst würden 800 Millionen Euro kosten und das Jahresergebnis 2018 belasten, heißt es von der Deutschen Bank. Am heutigen Donnerstag ist Hauptversammlung in Frankfurt.