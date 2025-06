Deutsche Bank: Mitarbeiter soll Kundengelder veruntreut haben

In der neuen Flagship-Filiale der Deutschen Bank in Frankfurt ist es zu einem Fall von Veruntreuung gekommen. Das berichtet die „Süddeutsche Zeitung“. Nach Angaben der Bank soll ein Mitarbeiter Kundengelder in einem mittleren sechsstelligen Bereich unterschlagen haben. Betroffen waren demnach weniger als zehn Kundenkonten.

Die Bank bestätigte, dass der Mitarbeiter Überweisungen unter Vorgabe falscher Tatsachen initiiert und dabei interne Überprüfungsprozesse umgangen habe. Das bei Überweisungen eigentlich vorgeschriebene Vieraugenprinzip wurde offenbar nicht eingehalten. Nach Feststellung des Sachverhalts trennte sich die Bank sofort von dem Mitarbeiter und informierte die Behörden.

Die betroffenen Kunden wurden umgehend kontaktiert und bereits vollständig entschädigt. Die Bank schließt nach eigenen Angaben nach umfassender Prüfung aus, dass weitere Kunden betroffen sind.