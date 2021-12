Redaktion 04.08.2014 Lesedauer: 1 Minute

Deutsche Bank nimmt Ex-Chef in Regress Breuer soll für Kirch-Vergleich zahlen

Der Aufsichtsrat der Deutschen Bank hat beschlossen, den ehemaligen Chef Rolf Breuer für den millionenschweren Vergleich in der Kirch-Affäre in Regress zu nehmen. Das Institut will sich also einen Teil der 925 Millionen Euro zurückholen, die es beim Vergleich zahlte.