Altersvorsorgedepot: Die Deutsche Bank zeigt ihre Pläne für den Start 2027 – Depot der DWS, Policen von Zurich. Die Details.

Zum 1. Januar 2027 soll das Altersvorsorgedepot starten, die neue staatlich geförderte Form der privaten Altersvorsorge. Sparer können darüber stärker in Fonds und ETFs anlegen und erhalten dafür Zulagen und steuerliche Vorteile. Nun legt die Deutsche Bank ihre Pläne für den Marktstart vor.

Das Institut will Kunden mehrere Vorsorgeprodukte anbieten. Sie sollen zwischen kapitalmarkt- und versicherungsbasierten Varianten wählen und diese digital, telefonisch oder in einer Filiale abschließen können.

Zum Marktstart kombiniert die Bank ein Depotmodell der Fondstochter DWS mit beratungsbasierten Angeboten des Versicherers Zurich. Das digitale Standarddepot der DWS erfüllt nach Angaben der Bank die gesetzlichen Vorgaben. In den ersten zwei Jahren senkt die Deutsche Bank das Entgelt auf 0,10 Prozent pro Jahr und verzichtet in dieser Zeit auf die reguläre Vertragsgebühr von 0,18 Prozent. Kunden zahlen dann nur die ETF-Kosten. Danach steigt das Entgelt auf 0,28 Prozent pro Jahr.

Beratungsdepot und Garantien folgen

Zu einem späteren Zeitpunkt will die Bank ein weiteres DWS-Depot mit größerer Produktauswahl und persönlicher Beratung ergänzen. Dieses Angebot kostet 0,99 Prozent pro Jahr, hinzu kommen mögliche Transaktionskosten. Über Zurich plant die Deutsche Bank zudem Versicherungsprodukte mit und ohne Garantien sowie mit lebenslanger Rente.

Konkurrenz startet fast gebührenfrei

Beim Preis geht die Konkurrenz weiter. Neobroker und Direktbanken haben für das Altersvorsorgedepot überwiegend gebührenfreie Modelle angekündigt. Scalable Capital wirbt mit einem kostenlosen Depot und will für ausgewählte ETFs im Jahr 2027 auf laufende Produktkosten verzichten. Trade Republic nennt ebenfalls null Euro Depotgebühr und kostenlose Sparpläne bei rund 1.500 ETFs.

Flatex verzichtet bei seinem Standarddepot auf Depot-, Vertrags- und Ordergebühren und erstattet die Produktkosten der eingesetzten Anlagen mindestens fünf Jahre lang. Smartbroker plus übernimmt die ETF-Kosten für drei Jahre. Direktbanken wie ING und DKB verlangen keine Depotgebühr, Comdirect nennt seine Preise erst kurz vor dem Start. Die Deutsche Bank setzt sich davon weniger über den Preis als über Beratung und ein breiteres Produktangebot ab.

Bestehende Riester-Verträge sollten Sparer nach Einschätzung der Bank nicht vorschnell kündigen oder übertragen. Ob sich ein Wechsel lohnt, hänge von den Konditionen und Garantien des alten Vertrags sowie den persönlichen Zielen ab.

„Die private Altersvorsorge ist eine Entscheidung für Jahrzehnte“, sagt Dominik Hennen, Leiter Personal Banking Deutschland. Man biete deshalb unterschiedliche Modelle an – vom einfachen Depot bis zu Angeboten mit persönlicher Beratung.