Vermögende Privatkunden der Deutschen Bank können zum Ende des dritten Quartals 2025 über eine neue Evergreen-Struktur in Privatmärkte investieren.

Die Deutsche Bank bringt gemeinsam mit DWS und Partners Group einen neuen Privatmarkt-Fonds auf den Markt. Das Evergreen-Produkt – eine offene Struktur, die anders als traditionelle geschlossene Fonds regelmäßige Ein- und Ausstiege ermöglicht – gibt qualifizierten Privatkunden Zugang zu Private Equity, Private Credit, Infrastruktur und Immobilien ermöglichen.

Mindestanlage von 10.000 Euro

Der neue Fonds wird zum Ende des dritten Quartals 2025 als Evergreen-Struktur nach der Eltif-2.0-Verordnung aufgelegt und richtet sich ausschließlich an qualifizierte Privatkunden der Deutschen Bank im europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz. Die Mindestanlage beträgt 10.000 Euro, bei einem Gesamtvermögen von 200.000 Euro pro Anleger und positioniert das Angebot damit deutlich oberhalb von Kleinanlegern.

Damit unterscheidet sich die Deutsche Bank von anderen Anbietern wie Trade Republic, die ebenfalls Privatmarkt-Zugang für Privatkunden anbieten, aber bereits ab einem Euro zugänglich sind.

Im Gegensatz zu traditionellen geschlossenen Privatmarkt-Fonds bietet die Evergreen-Struktur mehr Flexibilität und ermöglicht unter normalen Marktbedingungen regelmäßige Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten. Allerdings müssen Anleger eine anfängliche Haltefrist und eine Kündigungsfrist beachten.

Partners Group als strategischer Partner

Partners Group fungiert als strategischer Partner und Portfoliomanager des neuen Fonds. Das Schweizer Unternehmen verwaltet nach eigenen Angaben rund 174 Milliarden US-Dollar und gilt als Pionier bei Evergreen-Fonds – bereits 2001 legte Partners Group einen der ersten Evergreen-Fonds der Branche auf, 2017 folgte der erste Privatmarkt-Eltif.

DWS übernimmt die Rolle des Verwalters des alternativen Investmentfonds (AIFM). Der Fonds soll ein breit diversifiziertes Portfolio über Regionen, Finanzierungsphasen und Anlageklassen bieten.

Diversifikation über verschiedene Instrumente

Das Portfolio wird über Direktinvestitionen, Co-Investments, Evergreen-, Primär- und Sekundärmarkt-Instrumente diversifiziert. Dabei investiert der Fonds sowohl in von Partners Group geführte Anlagelösungen als auch in Produkte anderer Privatmarkt-Manager.