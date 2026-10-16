Das Depot steuern Portfoliomanager statt Algorithmen. Ihr Mandatsgeschäft mit Privatkunden will die Deutsche Bank somit bis 2028 verdoppeln. Die Konditionen stehen fest.

Die Deutsche Bank bietet ihre Vermögensverwaltung ab sofort auch digital an. Mit Privatmandat Xperience können Privatkunden seit dem 15. Oktober 2026 ein Mandat online abschließen. Die Mindestanlage liegt bei 500 Euro, Sparpläne sind ab einem Euro im Monat möglich.

Kunden sollen eine von fünf Strategien wählen: defensiv, konservativ, ausgewogen, wachstumsorientiert oder offensiv. Die Strategien unterscheiden sich vor allem in der Aktien- und Anleihenquote sowie im empfohlenen Anlagehorizont. Investiert werde breit gestreut in börsengehandelte Produkte, heißt es.

Kapitalmarktanalyse und Portfoliomanagement bleibt in menschlicher Hand

Es entscheiden allerdings keine Algorithmen über die Portfolios, wie etwa bei einem Robo-Advisor. Grundlage ist stattdessen die Kapitalmarkteinschätzung des Chief Investment Office der Privatkundenbank. Portfoliomanager legen auf dieser Basis die Aufteilung des Vermögens fest, wählen die Produkte aus und passen die Portfolios an, wenn sich die Märkte ändern. Die Deutsche Bank will damit den Investmentprozess ihrer Vermögensverwaltung auf das neue digitale Angebot übertragen.

Abschließen können das Mandat zunächst nur volljährige Privatpersonen. Ab Ende 2026 soll das auch vor Ort in den Filialen möglich sein. Für Gemeinschaftskonten, Minderjährige und Unternehmen folgt ein entsprechendes Angebot später.

„Mit der digitalen Vermögensverwaltung machen wir professionelle Geldanlage für deutlich mehr Menschen zugänglich. Kundinnen und Kunden können bereits mit kleineren Beträgen starten, ihr Portfolio jederzeit digital verfolgen und zugleich auf die Investmentexpertise der Deutschen Bank vertrauen“, sagt Dominik Hennen, Leiter Personal Banking Deutschland der Deutschen Bank. Damit verbinde das Geldinstitut ein einfaches digitales Kundenerlebnis mit der Qualität und

Sicherheit einer etablierten Vermögensverwaltung.

Raffael Gasser, Leiter Wealth Management Deutschland der Deutschen Bank, erklärt zum neuen Produkt: „Wir übertragen unseren bewährten Investmentprozess in ein vollständig digitales Angebot. Die wesentlichen Portfolioentscheidungen treffen weiterhin unsere erfahrenen Portfoliomanager auf Basis unserer Kapitalmarkteinschätzungen. Damit stärken wir langfristige Kundenbeziehungen und wiederkehrende Erträge mit dem Ziel, die diskretionäre Vermögensverwaltung in der Privatkundenbank von 2025 bis 2028 zu verdoppeln.“

Die Verwaltungsgebühr beträgt je nach Anlagesumme 0,65 bis 0,75 Prozent im Jahr, die Mindestanlage 500 Euro. Hinzu kommen laut Mitteilung im Schnitt 0,15 Prozent Produktkosten. Ihr Depots können Kunden im Online-Banking und in der App verfolgen, wo die Bank auch über Änderungen im Portfolio berichten will.