Deutsche Bank: Sterntaler-Version des Geldmarkt-ETF

DB X-Trackers bietet ihren Exchange Traded Fund (ETF) für den Geldmarktindex Eonia Total Return künftig auch als ausschüttende Version (WKN: DBX0A2) an. Bisher gab es für diesen Indexfonds nur eine thesaurierende Variante (WKN: DBX0AN). Bei dieser wurden alle Erträge wieder angelegt.Beim neuen Produkt werden die Zinserträge jährlich an den Anleger ausgezahlt. Nur die Kursgewinne der Eonia-Wertpapiere im Fondsportfolio verbleiben in dem Indexfonds. Darin verwaltet die ETF-Tochter der Deutschen Bank aktuell 2,4 Milliarden Euro.Die neue Tranche soll Anfang April im Xetra-Handel der Deutschen Börse gelistet werden. Bei den börsengehandelten Indexfonds wird kein Ausgabeaufschlag fällig. Die jährliche Verwaltungsgebühr liegt bei jeweils 0,15 Prozent.