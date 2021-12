Deutsche Bank zieht sich aus russischem Fondsgeschäft zurück

Der Verkauf von UFG an die russische Aton Capital ist Teil der Bemühungen, “den besten Geschäfts-Mix aufrechtzuerhalten”, erklärte Igor Lojevsky, Vice Chairman Asset and Wealth Management Osteuropa, in einer Mitteilung am Mittwoch. Auf Anfrage wollte er den Verkaufspreis nicht nennen.Die Deutsche Bank versucht angesichts strengerer Kapitalvorschriften und möglicher Rechtskosten wegen angeblicher Manipulation von Zinssätzen und missbräuchlicher Verkaufe von US-Hypothekenprodukten, sich aus einigen Aktivitäten zurückzuziehen.Das Frankfurter Institut hatte Deutsche UFG Capital Management 2011 vollständig übernommen, drei Jahre nach dem Erwerb eines 40-Prozent-Anteils. Es verschmolz die Tochter im letzten Jahr mit seiner russischen Private-Wealth-Management- Sparte, um Kosten zu sparen.Das Investmenbanking-Geschäft der Deutschen Bank in Russland, zu dem UFG gehört, steht mit einem verwalteten Vermögen von 1,7 Mrd. Dollar im Land auf Platz zwölf, so Institutional Investor.Die Deutsche Bank wird weiterhin Offshore-Produkte an Kunden in Russland verkaufen. UFG Capital Management hatte Onshore-Investmentfonds und Portfoliomanagement für private und institutionelle Kunden angeboten, teilte Aton Capital mit.