Deutsche Institute zeigen sich im europäischen Stresstest stabil, müssen aber höhere Verluste verkraften als der EU-Durchschnitt.

Laut einer Analyse von Morningstar DBRS gehören die Landesbanken zu den Instituten mit den größten Kapitalverlusten.

Deutsche Banken haben den aktuellen Stresstest der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und der Europäischen Zentralbank (EZB) bestanden, verzeichnen aber überdurchschnittliche Verluste beim Kernkapital (CET1) im Vergleich zu anderen europäischen Instituten. Das geht aus den am 1. August veröffentlichten Ergebnissen hervor.

Solide Ausgangslage trotz höherer Verluste

An dem Stresstest nahmen 96 Banken (51 große und 45 mittelgroße) aus der Eurozone teil, darunter 21 deutsche Institute. Der Test zeigt: Trotz der überdurchschnittlichen Kapitalverluste lagen die Kapitalquoten der deutschen Banken nach Abschluss der Prüfung dennoch über dem Durchschnitt derer in der Eurozone. Der Grund hierfür sei eine überdurchschnittliche Kapitalausstattung zu Beginn des Tests.

Die Banken müssen jeweils ein einheitliches Basisszenario und ein hypothetisches adverses Szenario bearbeiten. Das hypothetische Krisenszenario umfasste geopolitische Spannungen, höhere Energiepreise und fragmentierte globale Lieferketten sowie die Folgen daraus. Für Deutschland wird ein BIP-Rückgang um 7,5 Prozent im Verlauf von drei Jahren angenommen, für den Euroraum 6,2 Prozent. Die Banken mussten daraufhin simulieren, wie sich dieses Szenario auf ihre Ertragslage und Risikosituation und anschließend auch auf zentrale aufsichtliche Kennzahlen auswirken würde.

Die 96 teilnehmenden Banken rechnen im Krisenszenario über einen Dreijahreszeitraum mit Verlusten von 628 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Anstieg gegenüber den im Stresstest 2023 prognostizierten Verlusten von 548 Milliarden Euro. Allerdings sei dieser Anstieg trotzdem geringer als in früheren Stresstests. Das liege vor allem an der besseren Ertragslage der Banken zu Beginn des Stresstests.

Die aggregierte CET1-Quote aller teilnehmenden Banken würde im Krisenszenario nach drei Jahren auf 12,0 Prozent sinken, verglichen mit 10,4 Prozent im Stresstest 2023. Dies entspricht einem Rückgang um 4,0 Prozentpunkte gegenüber dem Ausgangswert.

Landesbanken besonders betroffen

Der Test hat allerdings auch gezeigt, dass die deutschen Landesbanken besonders stark betroffen sind. Laut einer Analyse von Morningstar DBRS gehören sie zu den Instituten mit den größten Kapitalverlusten. Die vier großen Landesbanken – Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), Bayerische Landesbank (Bayern LB), Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) und Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) – verzeichneten einen aggregierten Kapitalrückgang von 788 Basispunkten.

Die CET1-Quote der Landesbanken würde von 18,14 Prozent zu Beginn auf 10,53 Prozent in 2027 fallen. Besonders hart getroffen wären LBBW mit einem Kapitalrückgang von 1.003 Basispunkten und Helaba mit 896 Basispunkten.

Morningstar betont aber auch, dass keine der Banken die CET1-Anforderung unterschreiten würde.

CET1-Ausgangswert CET1-Endwert (Szenario) Veränderung LBBW 16,9 Prozent 6,8 Prozent -1.003 Basispunkte Helaba 16,5 Prozent 7,5 Prozent -896 Basispunkte Bayern LB 21,3 Prozent 14,3 Prozent -698 Basispunkte Nord/LB 19,0 Prozent 13,5 Prozent -555 Basispunkte

Ursachen der hohen Verluste

Der hohe Kapitalrückgang bei den deutschen Instituten ist vor allem auf Kreditrisiken zurückzuführen. Die Banken haben bedeutende Engagements in energieintensiven Unternehmen, exportorientierten Sektoren wie dem verarbeitenden Gewerbe sowie im zyklischen Gewerbeimmobiliensektor.

Hinzu kommt der Mangel an einem größeren Privatkundengeschäft. Die Großhandels-Struktur der Institute würde die Entwicklung der Nettozinserträge während der Stressperiode belasten.

Der Stresstest kennt keine Bestehen-oder-Durchfallen-Schwelle. Die Ergebnisse fließen jedoch in die aufsichtliche Bewertung ein und können die künftigen Kapitalanforderungen einzelner Banken beeinflussen.