Trotz Digitalisierung und Pandemie Deutsche bezahlen am liebsten mit Bargeld

Bargeld ist in Deutschland weiterhin das am häufigsten genutzte Zahlungsmittel. Sogenannte unbare Zahlungen gewinnen allerdings immer mehr an Gewicht. Das geht aus einer Studie der Deutschen Bundesbank hervor, die zum sechsten Mal das Zahlungsverhalten in Deutschland untersucht hat. Das Marktforschungsinstitut Forsa befragte dafür im letzten Quartal des vergangenen Jahres knapp 6.000 Bundesbürger ab 18 Jahren.

Insgesamt nutzen die Befragten demnach beim Bezahlen von Einkäufen und Dienstleistungen in 58 Prozent der Fälle Bargeld. Zum Vergleich: Im Jahr 2017 lag der Anteil noch bei 74 Prozent. Die Bundesbank sieht vor allem die Zunahme von Einkäufen im Internet in der Corona-Pandemie als Grund für den Rückgang. Allerdings hätten weder Digitalisierung noch Pandemie das Bargeld bislang verdrängen können. „Wenn es ums Bezahlen geht, ist Bargeld in Deutschland nach wie vor mit Abstand am beliebtesten“, sagt Johannes Beermann, im Vorstand der Deutschen Bundesbank für Bargeld zuständig. Mit Münzen und Scheinen werden dabei eher kleinere Beträge gezahlt. So beträgt der Bargeldanteil gemessen am Umsatz 30 Prozent.

Bargeld halten die Befragten der Umfrage zufolge für zuverlässig, zudem schätzen sie den Schutz der Privatsphäre und den guten Überblick über die Ausgaben. Privatpersonen haben dabei im Durchschnitt etwa 100 Euro im Portemonnaie. Mit 59 Prozent gibt die Mehrheit der Befragten an, auch zukünftig unverändert mit Bargeld bezahlen zu wollen.

Karten- und Internetbezahlverfahren legen jedoch zu. Vier von zehn Bundesbürgern bevorzugen bereits solche Bezahlverfahren. Das spiegelt sich auch in der Nutzung wider. Von allen erfassten Zahlungen an der Ladenkasse, in der Freizeit sowie im Onlinehandel werden 29 Prozent mit Karte getätigt. Bezogen auf den Umsatz sind es 40 Prozent. Dabei liegen Debitkarten, in Deutschland vor allem die Girocard, mit 23 Prozent aller Transaktionen auf Platz zwei der verwendeten Zahlungsmittel. Auch der Einsatz von Kreditkarten hat – vor allem durch den Onlinehandel – zugenommen. Ihr Umsatzanteil hat sich seit 2017 auf 10 Prozent verdoppelt. Insgesamt entfallen 6 Prozent aller Zahlungen auf Kreditkarten.

Bezahlen mit Smartphone, Smartwatch & Co. gewinnt an Bedeutung

Weiter an Bedeutung gewinnt auch das mobile Bezahlen mit dem Smartphone sowie Geräten wie Smartwatch oder Fitnessarmband. Mit ihrem Mobiltelefon haben demnach bereits 17 Prozent aller Smartphone-Nutzer an der Ladenkasse bezahlt, unter den Besitzern einer Smartwatch oder eines Fitnessarmbandes mit Bezahlfunktion waren es 27 Prozent.

Smartphone und Wearables setzten sich damit zunehmend als Alternative zum Bezahlen durch, seien aber noch nicht in der Breite der Bevölkerung angekommen, heißt es dazu von der Bundesbank. „Ich erwarte, dass in Deutschland künftig immer mehr Menschen ihren physischen Geldbeutel gegen eine elektronische Wallet eintauschen“, sagt Burkhard Balz, als Vorstandsmitglied der Bundesbank für Zahlungsverkehr und Abwicklungssysteme zuständig. So zeige die Studie, dass schon 34 Prozent der Befragten Apps zum Versenden und Empfangen von Geld nutzten.