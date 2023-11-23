Regeländerung Von 10 auf 15 Prozent: Dax erhöht Kappungsgrenze

Die Deutsche Börse hat eine Änderung im Dax angekündigt: Ab März 2024 wird die Kappungsgrenze von 10 auf 15 Prozent erhöht. Ein Schritt, der die Indexdynamik beeinflussen könnte.

Die Deutsche Börse hat eine bedeutende Änderung für die Dax-Indexfamilie angekündigt. Ab der nächsten Indexüberprüfung, die ab dem 18. März 2024 wirksam wird, erhöht sich die Kappungsgrenze von derzeit 10 Prozent auf 15 Prozent. Diese Entscheidung betrifft neben dem Dax auch die Indizes M-Dax, S-Dax und Tec-Dax.

Hintergrund der Entscheidung

Diese Anpassung folgt einer umfassenden Marktkonsultation. In den vergangenen zehn Jahren führte die Kappungsgrenze von 10 Prozent im Dax zu 38 Kappungen bei vier Unternehmen. Allerdings erreichte kein Unternehmen in diesem Zeitraum die 15-Prozent-Marke, wodurch sich die Anpassung der Kappungsgrenze begründet.

Auswirkungen auf den Markt

Die Erhöhung der Kappungsgrenze wird voraussichtlich eine Reihe von Auswirkungen auf den Markt haben. Zum einen könnte sie zu einer veränderten Indexzusammensetzung führen, da einzelne Unternehmen nun einen größeren Anteil am Index ausmachen können. Zum anderen könnte dies die Volatilität des Index beeinflussen, da die Gewichtung größerer Unternehmen jetzt stärker ins Gewicht fällt.

Langfristig gesehen ist es wahrscheinlich, dass die neue Kappungsgrenze den Dax und die verbundenen Indizes in ihrer Zusammensetzung und Performance verändern wird.

Erhöhung der Dax-Kappungsgrenze sorgte für Diskussionen

Anbieter wie Stoxx sowie das Deutsche Aktieninstitut sprachen sich im Vorfeld für die Erhöhung der Kappungsgrenze auf 15 Prozent aus. „Das Ziel, durch eine Kappungsgrenze zu verhindern, dass einzelne Unternehmen zu viel Gewicht im Index erhalten, ist nachvollziehbar“, erklärte Christine Bortenlänger, Geschäftsführende Vorständin des Deutschen Aktieninstituts, im Vorfeld. Allerdings müsse man darauf achten, dass durch die Grenze nicht der Deutsche Aktienindex leide.

Vertreter aus der Fondsbranche sprechen sich jedoch dagegen aus. Gegenüber dem Branchenmedium „Börsen-Zeitung“ erklärte der BVI: „Den Vorschlag, die Kappungsgrenze für den Dax von 10 auf 15 Prozent zu erhöhen, unterstützen wir derzeit nicht. Alle Finanzindizes sollten breit diversifiziert sein, damit (aktive) Vermögensverwalter in möglichst viele Bestandteile eines Finanzindex investieren können.“