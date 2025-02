Die Deutsche Börse setzt sich für eine Änderung der europäischen Anlagevorschriften ein, um aktiven Fonds im Wettbewerb mit ETFs bessere Chancen zu ermöglichen. Vorstandschef Stephan Leithner kritisiert im „Handelsblatt“ die seiner Meinung nach „künstlichen Beschränkungen“ und „unnötigen Regulierungen“ für aktiv gemanagte Fonds.

Im Mittelpunkt steht die sogenannte 5-10-40-Regel der Ucits-Richtlinie. Sie begrenzt die Anlage in einem einzelnen Wertpapier auf maximal 10 Prozent des Fondsvermögens. Gleichzeitig dürfen alle Positionen mit mehr als 5 Prozent Gewicht zusammen höchstens 40 Prozent des Portfolios ausmachen. Passive Indexfonds (ETFs) hingegen können bis zu 20 Prozent in Einzelwerten anlegen, in bestimmten Fällen sogar bis zu 35 Prozent.

Dax-Deckelung sorgt für Diskussionen

Das Problem hat sich durch die Anhebung der Kappungsgrenze im Dax verschärft. Die Deutsche Börse hatte im Mai 2023 die Obergrenze für einzelne Aktien im Dax von 10 auf 15 Prozent erhöht – nachdem der Industriegaskonzern Linde den Index unter anderem wegen der damaligen Zehn-Prozent-Grenze verlassen hatte. Aktuell macht etwa das Schwergewicht SAP rund 15 Prozent des Index aus.