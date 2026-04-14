Die Deutsche Börse kauft sich mit 200 Millionen Dollar bei der Kraken-Muttergesellschaft Payward ein – und setzt damit ein Zeichen für die Annäherung von Tradfi und Krypto.

Die Deutsche Börse investiert 200 Millionen US-Dollar in Payward, die Muttergesellschaft der Kryptoplattform Kraken. Damit erwirbt der Frankfurter Betreiber der Handelsplätze Frankfurt Stock Exchange und Xetra einen Anteil von 1,5 Prozent an Kraken und vertieft eine strategische Partnerschaft, die im Dezember 2025 begonnen hatte.

Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen für das zweite Quartal 2026 angepeilt. Bloomberg bewertet Kraken auf Basis der Transaktion mit rund 13,3 Milliarden US-Dollar – deutlich weniger als die 20 Milliarden Dollar, die beim Anteilsverkauf im November 2025 aufgerufen worden waren.

Kraken hatte im November angekündigt, selbst an die Börse gehen zu wollen – die Pläne sollen jedoch angesichts schwieriger Marktbedingungen vorerst auf Eis liegen.

Die Kooperation geht über eine reine Kapitalbeteiligung hinaus. Die Partner wollen in den Bereichen Handel, Verwahrung, Abwicklung, Sicherheitenmanagement und tokenisierte Vermögenswerte zusammenarbeiten, wie die Deutsche Börse mitteilt. Seit Februar können tokenisierte Aktien bereits im xStocks-Standard auf dem von der Deutschen Börse unterstützten Sekundärhandelsplatz 360X gehandelt werden. Kraken soll zudem Zugang zum Devisenhandel über die Deutsche-Börse-Tochter 360T erhalten, wie beide Seiten bereits im Dezember vereinbart hatten.

Thomas Book, Mitglied des Vorstands der Deutschen Börse, beschrieb gegenüber Bloomberg Kraken als idealen Partner, um eine vollständig hybride Marktinfrastruktur aufzubauen – unabhängig davon, ob ein Asset tokenisiert oder vollständig digital vorliege.

Wettbewerb um die Krypto-Infrastruktur

Der Deal fügt sich in einen breiteren Trend ein. Auch Intercontinental Exchange (ICE), der Betreiber der New York Stock Exchange, investierte Anfang 2026 rund 200 Millionen Dollar in eine Kryptobörse – in den Kryptohandelsplatz OKX. Etablierte Börsenbetreiber positionieren sich zunehmend als Infrastrukturpartner im Bereich digitale Assets – statt ausschließlich auf Eigenentwicklungen zu setzen.

Auch in Deutschland zeigt sich diese Dynamik. Zeitnah zu dem Deutsche-Börse-Deal wurde bekannt, dass die Börse Stuttgart Digital und das Krypto-Handelshaus Tradias fusionieren wollen. Die neu formierte Einheit soll in Frankfurt und Stuttgart sitzen und die gesamte Krypto-Wertschöpfungskette abdecken – von Brokerage und Verwahrung bis zu Staking und tokenisierten Assets. Man wolle zum europäischen „Krypto-Champion“ werden, kündigten beide Partner vollmundig an. Zu den Kunden beider Häuser zählen große Finanzinstitute wie DZ Bank, Dekabank, Flatexdegiro und Trade Republic. Der Zusammenschluss soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 vollzogen werden.

Insgesamt drängen immer mehr etablierte Finanzplayer in den Markt für digitale Assets – sei es über strategische Beteiligungen wie im Fall der Deutschen Börse, sei es über Fusionen und den Aufbau einer integrierten europäischen Krypto-Infrastruktur wie bei der Börse Stuttgart Group. Die Grenzen zwischen der traditionellen Finanzwelt – im Krypto-Kosmos „Tradfi“ genannt - und dezentraler Kryptowelt („Defi“) verschwimmen zunehmend.