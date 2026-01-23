Die Deutsche Börse übernimmt Allfunds für 5,3 Milliarden Euro und baut ihr Geschäft mit Fondsdienstleistungen aus. Es ist die größte Akquisition in der Geschichte des Konzerns.

Die Deutsche Börse baut ihr Geschäft mit Fondsdienstleistungen massiv aus. Der Frankfurter Börsenbetreiber übernimmt die Fondsplattform Allfunds für 5,3 Milliarden Euro und verdoppelt damit annähernd seinen Marktanteil im europäischen Fondsgeschäft. Es ist die größte Übernahme in der Geschichte des Konzerns.

Die Deutsche Börse zahlt 8,80 Euro je Aktie – aufgeteilt in sechs Euro Barvergütung, eigene Aktien im Wert von 2,60 Euro und eine Dividende von 20 Cent. Um den Deal für die Allfunds-Aktionäre attraktiver zu gestalten, wurde die Finanzierungsstruktur in den finalen Verhandlungen angepasst. Die Deutsche Börse erhöhte den Baranteil von zunächst 4,40 Euro auf sechs Euro je Aktie, was die Bilanz kurzfristig stärker belastet als ursprünglich vorgesehen.

Strategische Ergänzung der Geschäftsfelder

Allfunds betreibt eine Plattform für Fondsmanager und -vertriebe, die Handel, Abwicklung, Datenanalysen und Compliance-Systeme umfasst. Die Plattform verwaltete Ende September Vermögenswerte von 1,7 Billionen Euro. Die Deutsche Börse ist mit ihrer Tochter Clearstream Fund Services bereits im Fondsgeschäft aktiv, konzentriert sich jedoch hauptsächlich auf Deutschland und die Schweiz. Allfunds hingegen deckt vor allem die Märkte in Spanien, Frankreich und Italien ab.

Vorstandschef Stephan Leithner bezeichnet die Akquisition als wichtigen Schritt zur Entwicklung eines europäischen Champions für Finanzmarktinfrastruktur. Der Zusammenschluss der beiden führenden Anbieter verdoppelt den Marktanteil der Deutschen Börse in Europa annähernd.

Finanzielle Erwartungen und Synergien

Von der Übernahme verspricht sich die Deutsche Börse erhebliche finanzielle Vorteile. Das Unternehmen kalkuliert mit Kosteneinsparungen von 60 Millionen Euro jährlich sowie reduzierten Investitionsausgaben von 30 Millionen Euro. Die Hälfte dieser Synergien soll bis 2028 realisiert werden. Der Gewinn je Aktie soll durch die Übernahme um bis zu neun Prozent steigen.

Die Deutsche Börse rechnet mit dem Abschluss der Übernahme in der ersten Jahreshälfte 2027. Nach britischem Recht benötigt das Unternehmen die Zustimmung von 75 Prozent der Allfunds-Aktionäre. Die drei größten Anteilseigner – der Finanzinvestor Hellman & Friedman, der singapurische Staatsfonds GIC und die französische Bank BNP Paribas – haben ihre Unterstützung bereits zugesagt. Gemeinsam halten sie 48,9 Prozent der Anteile.

Frühere Übernahmeinteressenten

Allfunds ging 2021 an die Amsterdamer Börse. In den vergangenen Jahren zeigten mehrere Wettbewerber Interesse an dem Unternehmen. Die Schweizer Börse SIX und die französische Euronext hatten sich mit Allfunds beschäftigt. Euronext zog 2023 ein Übernahmeangebot von rund 5,5 Milliarden Euro zurück. Auch die Deutsche Börse hatte bereits 2020 eine mögliche Übernahme erwogen, bevor Allfunds an die Börse ging.