Der Frankfurter Börsenbetreiber verhandelt über den Erwerb der europäischen Fondsplattform Allfunds. Es wäre die größte Akquisition in der Konzerngeschichte.

Die Deutsche Börse hat bestätigt, dass sie mit Allfunds Group über eine vollständige Übernahme verhandelt. Das Board von Allfunds hat der Aufnahme exklusiver Gespräche auf Basis eines unverbindlichen Angebots zugestimmt. Mit einem Volumen von 5,3 Milliarden Euro wäre es die größte Übernahme in der Geschichte des Dax-Konzerns.

Das vorläufige Angebot sieht eine Gesamtgegenleistung von 8,80 Euro je Allfunds-Aktie vor – zur Hälfte in bar, zur Hälfte in Deutsche Börse-Aktien. Hinzu kommen Dividendenzahlungen für die Geschäftsjahre 2025 bis 2027.

Konsolidierung der europäischen Fondsbranche

Die geplante Transaktion würde einen der größten Anbieter für Fondsdienstleistungen in Europa schaffen. Allfunds verwaltet 1,7 Billionen Euro an Vermögenswerten auf seiner Plattform und hält rund 30 Prozent Marktanteil am grenzüberschreitenden Ucits-Vertrieb in Europa. Die Stärken des Unternehmens liegen in Italien, Spanien und Frankreich. Die Fondsservices der Deutschen Börse konzentrieren sich hingegen auf Deutschland, die Schweiz und Österreich.

Die Zusammenführung soll zu operativen Effizienzsteigerungen führen. Analysten schätzen, dass bis zu 35 Prozent der Kostenbasis von Allfunds eingespart werden könnten. Die Einsparungen würden sich vor allem durch die Zusammenlegung der Technologieplattformen und gemeinsame Investitionen in Blockchain-Lösungen ergeben.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Zudem würde die Deutsche Börse ihre Kapazitäten für Cross-Selling ausbauen – also den Verkauf ergänzender Produkte und Dienstleistungen an institutionelle Kunden. Eine Rationalisierung der Anlagekapazitäten sowie weitere Innovationen für Kunden mit schnellerer Markteinführung wären zu erwarten, erklärt der Konzern.

Strategische Neuausrichtung der Deutschen Börse

Für die Deutsche Börse würde die Übernahme einen wichtigen strategischen Schritt bedeuten. Der Anteil des Investmentfondsservicegeschäfts am Gesamtumsatz würde sich von 10 auf etwa 20 Prozent verdoppeln. Das Fondsservicegeschäft gilt als wachstumsstark mit hohen Gewinnmargen.

Der Konzern verfolgt die Strategie, sein Geschäft mit Investoren – die sogenannte Buy-Side – zu stärken und damit weniger abhängig von Banken und Händlern zu werden. Dadurch wäre das Unternehmen auch weniger anfällig für Schwankungen an den Märkten, die vor allem die Ergebnisse im Aktien- und Derivatehandel beeinflussen.

Prüfung durch EU-Wettbewerbshüter notwendig

Ein Abschluss der Transaktion ist jedoch noch ungewiss. Ein verbindliches Angebot steht unter mehreren Vorbehalten, darunter die zufriedenstellende Durchführung einer Due Diligence, die Finalisierung der Transaktionsdokumente sowie die Genehmigung durch die Gremien beider Unternehmen.

Als potenziell größte Hürde gilt die Prüfung durch die EU-Wettbewerbsbehörden. Die Transaktion müsste von mehreren nationalen Regulatoren sowie voraussichtlich der EU-Wettbewerbsbehörde genehmigt werden. Dieser Prozess könnte den Abschluss um bis zu zwölf Monate verzögern.

In der Vergangenheit scheiterten mehrere geplante Großübernahmen der Deutschen Börse am Widerstand aus Brüssel – darunter Fusionen mit der New Yorker und der Londoner Börse. Insider zeigen sich jedoch zuversichtlich, dass eine Übernahme von Allfunds genehmigt wird. Die UBS-Analysten weisen allerdings darauf hin, dass möglicherweise Zugeständnisse gemacht werden müssen.

Vorgeschichte und mögliche Konkurrenz

Die Deutsche Börse hatte Finanzkreisen zufolge bereits 2020 Interesse an Allfunds bekundet, sich damals aber gegen einen Kauf entschieden – unter anderem wegen des geforderten Preises. Der Finanzinvestor Hellman & Friedman, der gemeinsam mit dem singapurischen Staatsfonds GIC 36 Prozent an Allfunds hält, brachte das Unternehmen daraufhin 2021 in Amsterdam an die Börse.

Auch die europäische Mehrländerbörse Euronext hatte 2023 ein vorläufiges Übernahmeangebot für Allfunds vorgelegt, dieses jedoch später wieder zurückgezogen. Laut Bloomberg und weiteren Medienberichten hat auch der Finanzinvestor CVC Interesse an Allfunds gezeigt. Analysten bezweifeln allerdings, dass CVC ähnliche Kostensynergien realisieren könnte wie die Deutsche Börse.

Strategievorlage im Dezember

Der seit Jahresbeginn amtierende Deutsche Börse-Chef Stephan Leithner will am 10. Dezember auf einem Kapitalmarkttag in London die Strategie für die kommenden Jahre vorstellen. Die geplante Übernahme von Allfunds dürfte dabei eine zentrale Rolle spielen – sofern die Verhandlungen bis dahin zu einem verbindlichen Angebot führen.