Klaus Kaldemorgen: „Mit Staatsanleihen können Sie mich jagen"

In einem aktuellen Interview auf Capital.de warnt DWS-Manager Klaus Kaldemorgen Anleger davor, über Jahrzehnte gesehene Entwicklungen an den Kapitalmärkten in die Zukunft fortzuschreiben und sagt, worin er 2017 die beste Möglichkeit sieht, Geld zu verdienen.