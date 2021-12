Deutsche Familienversicherung Mehr Weiterbildungsangebote für Makler im Pflegevertrieb

Die Deutsche Familienversicherung (DFV) aus Frankfurt ergänzt ihre „DFV-Pflege-Webinare“ um neue Termine. Sie will damit ihren Maklern zukünftig mehr Unterstützung im Vertrieb bieten. Das Weiterbildungsangebot soll über die reine Vermittlung von Produkt-Wissen und einfache Handlungsanleitungen hinausgehen. Ziel ist es, die Kompetenz und Sicherheit im Umgang mit dem Pflege-Thema zu stärken.Anmeldungen zu den kostenlosen Webinaren sind hier möglich . Das Seminarangebot ist als 30-minütige Live-Chats konzipierte. Es ist in thematisch aufeinander aufbauenden Modulen erstellt. Ein Mix aus Referat, Best-Practice-Beispielen und anschließender Expertenrunde soll an die Makler der DFV relevantes Wissen und praktische Erfahrungen weitergeben.Das Webinar-Format startete die DFV erstmals im vergangenen Jahr. Makler erhalten für ihre Teilnahme an den Qualifizierungsangeboten zukünftig Weiterbildungspunkte der Initiative „gut beraten“. Für den Bereich Pflegevorsorge zählt die DFV als Fördermitglied ab sofort zum Spezialistenkreis der Deutschen Makler Akademie.