Deutsche Familienversicherung Pflegepolice ergänzt staatliches Pflegegeld

tickt hierzulande eine Zeitbombe“, warnt Stefan M. Knoll. Der Vorstand der DFV Deutsche Familienversicherung AG rechnet vor: „Das staatliche Pflegegeld deckt die im Durchschnitt anfallenden Gesamtkosten lediglich zu rund einem Drittel ab.“ Die Differenz muss aus dembestritten werden. Das dürfte zukünftig beinahe jeden Haushalt treffen. Denn die Zahl der Pflegebedürftigen wird in den nächsten Jahren drastisch steigen.Auch Familienangehörige werden zur Kasse gebeten. Gegen die finanziellen Folgen des Pflegerisikos haben sich jedoch. Aufgabe kompetenter Beraterwäre es, ihren Kunden Lösungen anzubieten, mit denen diese Finanzierungslücken geschlossen werden können. Vielen Vermittlern behagt das Thema jedoch nicht. Einerseits kostet es, beim Kunden das sensible Thema Pflege überhaupt anzusprechen. Andererseits wird dergescheut, den individuellen Finanzierungsbedarf zu berechnen.Knolls Unternehmen steuert mit einer innovativen Police dagegen. Auf Grundlage der „DFV-Deutschland Pflege“der Versicherer das vielen Menschen bekannte staatliche Pflegegeld. Dafür zahlt der Kunde einen festen monatlichen Beitrag, dessen Höhe sich nach dem Eintrittsalter richtet. „Kunden verstehen das Produkt sofort, der Beratungsaufwand minimiert sich“, schildert der Vorstand die Vorzüge der nach dem „Keep it simple“-Prinzip aufgebauten Police. Bei einer Verdreifachung des staatlichen Pflegegeldes reichen die Leistungen aus, um die Versorgungslücke in den. Darüber hinaus zahlt die DFV auch bereits bei geringem Betreuungsaufwand, der sogenannten Pflegestufe null (siehe Grafik).Zudem gerät der Vertragsabschluss zum Kinderspiel. Kunden haben lediglich einezu beantworten. Der selbsterklärende Antrag passt auf einen kleinen Prospekt im PostkartenformatDINA6 – eine Novität auf dem deutschen Markt. Hinsichtlich des Leistungsumfangs gehört die DFV-Police zu den Top-Produkten. So verzichtet das Unternehmen auf Wartezeiten. Die Kunden genießen, können selbst aber täglich kündigen. Zudem gilt der Pflegeschutz weltweit. Versicherte können also auch im hohen Alter wohnen, wo sie wollen.Im Leistungsfall sowie bei Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit erhebt die DFV keine Beiträge. Knoll legt die DFV-Deutschland Pflege vor allemans Herz. „ Erstere trifft das Pflegerisiko statistisch wesentlich häufiger als Männer“, weiß der DFV-Vorstand, „Kinder und junge Erwachsene wiederum erhalten den sinnvollen Schutz für sehr niedrige Beiträge.“ Individuell planende Kunden können sich anstelle des „Keep-it-simple“-Konzepts aber weiterhin auch für eine hochflexible und auf sie maßgeschneiderte Lösung aus dem Tarifspektrum der DFV-Deutschland Pflege entscheiden –und auf diesem Weg die Leistungen und Beiträge an die eigenen Bedürfnisse individuell anpassen.