Die aktuellen Entwicklungen bei Fonds der Deutsche Finance sorgen bei Anlegern verständlicherweise für erhebliche Verunsicherung. Für Finanzdienstleister und Vermittler ist es jetzt wichtig, die Kommunikation ruhig, respektvoll und rechtlich kontrolliert zu führen.

Denn: Ein schlechter Verlauf oder selbst ein Totalverlust einer Kapitalanlage begründet noch keine Haftung des Vermittlers. Zugleich sollten Anlegeranfragen ernst genommen und auf Augenhöhe beantwortet werden.

IF 17: Wirtschaftlicher Totalverlust zeichnet sich ab

Nach den vorliegenden Anlegerinformationen ist beim DF Deutsche Finance Investment Fund 17 von einem vollständigen wirtschaftlichen Verlust der Beteiligung auszugehen. Das Fondsobjekt soll an den Darlehensgeber übergehen; nennenswerte weitere Rückflüsse an die Anleger sind danach nicht zu erwarten.

Hintergrund sind offenbar insbesondere ein gescheiterter Objektverkauf, nachdem der potenzielle Käufer keine Finanzierung sicherstellen konnte, sowie die nicht mögliche Verlängerung der Projektfinanzierung. Da die Vermögenswerte die Verbindlichkeiten nicht mehr decken sollen, ist ein Insolvenzantrag angekündigt.

“ Finanzieller Verlust ist noch kein Beleg für Fehlverhalten des Vermittlers.

Ein solcher Verlust ist für die betroffenen Anleger einschneidend. Er ist aber zunächst die Verwirklichung eines bei unternehmerischen Beteiligungen bestehenden wirtschaftlichen Risikos – und kein Beleg für ein Fehlverhalten des vermittelnden Finanzdienstleisters.

IF 20: Ausblick ebenfalls ernst

Beim DF Deutsche Finance Investment Fund 20 hat sich die ursprüngliche Investitionsplanung offenbar grundlegend verändert. Das Projekt im Raum Boston/Cambridge war auf eine Labor- und Büroimmobilie im Life-Science-Sektor ausgerichtet. Wegen deutlich verschlechterter Marktbedingungen, Leerständen und Finanzierungsrisiken wurde die geplante Entwicklung eingestellt.

Nun soll eine Umwidmung zur Wohnnutzung und eine anschließende Veräußerung des Grundstücks erfolgen. Bereits jetzt wird mit einem reduzierten Mittelrückfluss gerechnet. Ob, wann und in welcher Höhe Anleger Rückzahlungen erhalten, hängt von zahlreichen wirtschaftlichen Faktoren ab.

Der Ausblick für den IF 20 ist daher ebenfalls ernst und von erheblichen Unsicherheiten geprägt.

Schlechte Performance begründet noch keine Haftung

Finanzdienstleister und Vermittler sind nicht dafür verantwortlich, dass sich eine Kapitalanlage auch wirklich wirtschaftlich wie prognostiziert entwickelt. Sie schulden keinen Anlageerfolg und keine Garantie für Ausschüttungen, Wertsteigerungen oder die Rückzahlung des investierten Kapitals.

Eine Haftung setzt vielmehr eine konkrete Pflichtverletzung im Einzelfall voraus – dass etwa fehlerhaft beraten wurde, dass unzutreffende Angaben gemacht oder aufklärungsbedürftige Umstände verschwiegen wurden.

Aufklärungspflichtig sind grundsätzlich Tatsachen und Risiken, die für die Anlageentscheidung wesentlich sind und dem Anleger nicht bereits bekannt sein müssen. Was dem Kunden aufgrund früherer vergleichbarer Beteiligungen, eigener Erfahrungen, übergebener Unterlagen oder sonstiger konkreter Umstände nachweislich bereits bekannt war, muss nicht nochmals in gleicher Weise erläutert werden.

Entscheidend bleiben stets die individuellen Umstände der jeweiligen Beratung und dass eine belastbare Dokumentation vorliegt.

Keine Zugeständnisse – aber Kommunikation auf Augenhöhe

Die aktuelle Situation kann dazu führen, dass Anleger ihre Vermittler unmittelbar mit Forderungen, Vorwürfen oder Zahlungsaufforderungen konfrontieren. Hier gilt: Vermittler sollten keine vorschnellen Zugeständnisse, keine Schuldanerkenntnisse und keine Aussagen zur angeblichen Verantwortlichkeit abgeben.

“ Die Sorgen von Anlegern nicht kleinreden.

Formulierungen wie „Das hätten wir damals anders machen müssen“, „Ich habe Sie nicht ausreichend aufgeklärt“ oder „Wir werden den Schaden ersetzen“ können rechtlich und versicherungsrechtlich erhebliche Konsequenzen haben. Sie sollten ohne rechtliche Prüfung unbedingt vermieden werden.

Das bedeutet jedoch keineswegs, Anleger abzuweisen oder ihre Sorgen kleinzureden. Eine professionelle Reaktion hat sachlich, respektvoll und verständnisvoll zur sein.

Eine solche Begegnung auf Augenhöhe schützt die Geschäftsbeziehung und verhindert gleichzeitig, dass aus verständlicher Betroffenheit vorschnelle rechtliche Erklärungen entstehen.

Bei Anwaltsschreiben: Anwalt zu Anwalt

Schreibt ein gegnerischer Rechtsanwalt, sollte die Antwort grundsätzlich durch den eigenen Rechtsanwalt erfolgen. Vermittler sollten anwaltliche Anspruchsschreiben unverzüglich an ihre rechtliche Vertretung weiterleiten. Hierbei sollte sodann auch die erörtert werden, ob es bereits angezeigt ist, eine Meldung gegenüber der eigenen Versicherung zu machen.

Eigene inhaltliche Stellungnahmen an die gegnerische Kanzlei abzugeben, ist regelmäßig nicht empfehlenswert. Das gilt insbesondere dann, wenn konkrete Schadensersatzforderungen erhoben, Fristen gesetzt oder Pflichtverletzungen behauptet werden.

Der eigene Rechtsanwalt kann die geltend gemachten Ansprüche prüfen, unzutreffenden Darstellungen fundiert entgegentreten, die Kommunikation bündeln und auf eine rechtssichere Vorgehensweise achten.

Die Vermögensschadenhaftpflicht ist kein Auffangfonds

Auch die Vermögensschadenhaftpflichtversicherung ist keine allgemeine Entschädigungseinrichtung für enttäuschte Anleger. Sie ersetzt nicht das wirtschaftliche Risiko einer Kapitalanlage und tritt nicht allein deshalb ein, weil ein Fonds Verluste erleidet.

Ihre Aufgabe besteht darin, unbegründete Ansprüche abzuwehren und berechtigte Schadensersatzforderungen im versicherten Umfang zu regulieren. Gerade deshalb sollten Vermittler gegenüber Anlegern oder Versicherern keine vorschnellen Haftungsanerkenntnisse abgeben.

Das können Vermittler jetzt tun

Jetzt kommt es auf eine geordnete Vorgehensweise an:

Unterlagen zur Beratung, zum Zeichnungsvorgang und zur Risikoaufklärung vollständig sichern

Anlegeranfragen respektvoll, aber ohne Anerkenntnis einer Rechtspflicht beantworten

keine Vergleiche, Erstattungen oder sonstigen Zugeständnisse ohne vorherige rechtliche Prüfung erklären

anwaltliche Anspruchsschreiben unverzüglich durch die eigene Rechtsvertretung bearbeiten lassen

Obliegenheiten und Meldefristen gegenüber dem VSH-Versicherer beachten