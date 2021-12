Deutsche Fondsliga: Allianz RCM Wachstum Europa bleibt Spitzenreiter

Eine Herbstmeisterschaft gibt es zwar in der Fondsliga nicht – wohl aber die mit dem inoffiziellen Fußballtitel durchaus vergleichbare Ehre, am Ende des Börsenjahres auf Platz 1 zu stehen. Die besten Chancen darauf hat nach wie vor das von Thorsten Winkelmann geführte Team des Allianz RCM Aktien Wachstum Europa : Mit einem Wochenplus von 0,68 Prozent steigerte Winkelmann den Gewinn seit Ligabeginn am 7. August auf 13,42 Prozent (siehe Tabelle). Noch dürfen sich allerdings mehrere Teams Chancen ausrechnen, den Spitzenreiter bis zum 31. Dezember noch von seinem Platz zu verdrängen. Nahezu gleichauf auf den Plätzen 2 und 3 liegen mit dem JPM Global Focus und dem Deka Global Champions zwei international ausgerichtete Fonds, die in der vergangenen Woche etwas mehr aus den ohne wegweisenden Trend hin- und herschaukelnden Börsen herausholten. Dies auch aufgrund des wieder stärkeren Dollars, dessen weitere Richtung in den verbleibenden elf Börsentagen bis Ultimo durchaus den Ausschlag geben könnte.Im Mittelfeld und in der unteren Tabellenhälfte gab es wie bereits in den vergangenen Wochen wenig Änderungen. Etwas gebremst wurde der Aufwärtstrend der beiden Dachfonds Smart-Invest Superfonds AR und Veritas ET-Dachfonds , deren Manager Arne Sand beziehungsweise Markus Kaiser nach wie vor recht prominent in den Schwellenländern aktiv sind. Beim Smart-Invest Superfonds AR machte sich in der vergangenen Woche zudem der mit knapp 20 Prozent relativ hohe Anteil an Gold– und Rohstofffonds negativ bemerkbar.