Deutsche Fondsliga: Hohe Gewinne für JP Morgan und Blackrock

Selbsterfüllende Prophezeiungen gibt es auch an der Börse. Eine der bekanntesten lautet: Wenn alle Marktteilnehmer an eine Jahresschlussrally glauben, dann gibt es auch eine. Folglich macht in der Fondsliga derzeit alles richtig, wer eine möglichst hohe Aktienquote fährt und sich dabei gleichzeitig auf eher wenige Titel konzentriert. So wie Nigel Bolton mit dem Blackrock European Focus und Jeroen Huysinga mit dem JPM Global Focus von JP Morgan: Beide Fonds legten in der 17. Spielwoche überdurchschnittlich zu und verbesserten sich dadurch auf die Plätze 3 und 4 (siehe Tabelle).Spitzenreiter bleibt allerdings der Allianz RCM Wachstum Europa von Thorsten Winkelmann, der seit Start des Wettbewerbs am 7. August 12,66 Prozent zulegte. Der nur durchschnittliche Wochengewinn von 2,51 Prozent erklärt sich auch dadurch, dass Winkelmann bislang nicht zu den Verfechtern der Jahresschlussrally-Theorie gehört. „Wir erwarten zwar bis Ende Dezember weiter viel Bewegung an den Börsen, aber keine deutlich höheren Notierungen mehr“, sagt der Allianz-GI-Manager und darf sich durch den eher schwachen Start in die neue Woche zunächst bestätigt fühlen.