Deutsche Fondsliga: M&G Global Basics und Deka Global Champions legen weiter zu

Mit einem Minus von 0,36 Prozent entwickelte sich der Allianz RCM Wachstum Europa in der vergangenen Woche nahezu parallel zum Dax. Das reichte jedoch, um in der Liga die gleich nach dem Anpfiff übernommene Führung zu verteidigen. Seit dem 7. August schaffte Winkelmanns Team einen Zuwachs von 12,3 Prozent ( siehe Tabelle ).Doch die Konkurrenz holt auf: Mit dem M&G Global Basics und dem Deka Global Champions sitzen Winkelmanns europäisch ausgerichtetem Portfolio gleich zwei globale Aktienfonds im Nacken. Deren Anteilspreis legte angesichts weiter steigender Kurse an den Rohstoffmärkten und in den Schwellenländern nochmals leicht zu. Gleiches gilt für den Mischfonds Smart-Invest Superfonds AR , der auf seinem Durchmarsch in obere Tabellenregionen mittlerweile auf Rang 6 angekommen ist. Dessen Manager Arne Sand sieht die Emerging Markets ebenso weiter im Aufwärtstrend wie Deka-Manager Mario Adorf (siehe Interview „Für einen globalen Aktienfonds sind 20 bis 30 Prozent Schwellenländer angemessen") Im unteren Tabellendrittel verschaffte sich der Top Ten Classic von Max Zellhuber mit einem Wochenplus von 0,45 Prozent etwas Luft. Zellhuber favorisiert ebenfalls Schwellenländer wie Brasilien und Russland, zu seinen größten Positionen gehört ferner der Rohstoffklassiker Blackrock World Mining. Was die traditionellen Märkte angeht, so gibt sich Zellhuber derzeit aber eher skeptisch. „Das allgemeine Gerede von einer Jahresendrally macht mich etwas misstrauisch", sagt er. Deshalb setzt er im Aktienbereich derzeit vor allem ETFs ein, um jederzeit problemlos aussteigen zu können. „Wenn wir in den nächsten Wochen eine Korrektur sehen, dann kommt sie kurz und schnell", ist er überzeugt.