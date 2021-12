Egon Wachtendorf 28.09.2009 Lesedauer: 2 Minuten

Deutsche Fondsliga: Mischfonds lauern auf ihre Chance

In der vergangenen Woche fuhren die internationalen Börsenindizes durchweg Verluste ein. Vor diesem Hintergrund rücken die in der Deutschen Fondsliga vertretenen Mischfonds wieder etwas näher an die führenden Europafonds heran. Eine Entwicklung, die sich in den kommenden Wochen fortsetzen könnte