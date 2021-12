Deutsche Fondsliga: Thorsten Winkelmann übernimmt Allianz RCM Wachstum Europa

Gewinnen Sie ein Exemplar von „100 Legenden der Bundesliga“





Für Allianz Global Investors ist der Abgang Enderleins ohne Zweifel ein Verlust, schließlich entwickelte sich der auf europäische Wachstumsaktien spezialisierte Fonds seit 2003 weit überdurchschnittlich.Und auch der Start in die Deutsche Fondsliga stand unter einem guten Stern: Gleich in der ersten Spielwoche übernahm der Allianz RCM Wachstum Europa die Tabellenführung, nach acht Wochen liegt er mit einem seit Anfang August erzielten Plus von 5,2 Prozent noch immer auf Rang 3 (siehe Tabelle auf www.fondsliga.com ).Winkelmann zufolge soll sich an den Grundzügen, die den Erfolg des Fonds in der Vergangenheit ausmachten, nichts ändern. Dazu gehört unter anderem die sehr intensiv betriebene Suche nach künftigen Wachstumstreibern eines Unternehmens ( zum Fondsporträt des Allianz RCM Wachstum Europa ). Dabei arbeitete Winkelmann – seit acht Jahren im Unternehmen – bereits in der Vergangenheit sehr eng mit Enderlein zusammen.Gänzlich anders gelagert sind hingegen die fußballerischen Interessen der einstigen Kollegen: Schwärmte Enderlein für den aktuellen Bundesliga–Tabellenzweiten HSV, so ist Winkelmann seit mehr als 25 Jahren Anhänger des 1. FC Köln.Wie alle anderen Teilnehmer an der Fondsliga hat DAS INVESTMENT.com auch Thorsten Winkelmann gebeten, fünf Fragen zu diesem Thema zu beantworten. Insbesondere Winkelmanns liebstes Fußball-Zitat („natürlich von Lukas Podolski“) – reiht sich nahtlos ein in die fast durchweg sehr amüsanten Beiträge der anderen Teilnehmer ( zum Interview mit Thorsten Winkelmann )."Nach dem Spiel ist vor dem Spiel." (Sepp Herberger) Schicken Sie uns bis Freitag, den 9. Oktober Ihren liebsten Fußballer-Spruch oder ihr liebstes Trainer-Zitat per E-Mail an:Unter allen Teilnehmern verlosen wir ein Exemplar von „100 Legenden der Bundesliga“. Die besten Sprüche werden auf DAS INVESTMENT.com und auf www.fondsliga.com eingestellt.Der großformatige Bildband von Thomas Lötz und Reinaldo Coddou enthält 100 kurzweilige Porträts von Kickern, Managern und Trainern, die in 46 Jahren die Bundesliga bereichert haben.Selbstverständlich dabei: Lukas Podolski, aber auch längst von der Fußballbühne abgetretene Idole wie Uwe Seeler, Stan Libuda oder Hansi Müller.