Deutsche Hedge-Fonds überdurchschnittlich gut

Im August haben deutsche Hedge-Fonds im Schnitt eine positive Performance erzielt. Wie Absolute Research, eine Analyse- und Beratungsgesellschaft im Bereich der Absolute-Return-Produkte mitteilte, verbuchte der Deutsche Hedge Fund Indes (DH/X) für Einzelfonds ein Plus von 1,6 Prozent. „Damit lagen die deutschen Einzel-Hedge-Fonds deutlich besser als der internationale Durchschnitt“, so Absolute Research. Die internationalen Indizes Credit Suisse/Tremont Blue Chip Hedge Fund Index in Euro und der HFRX Global Hedge Fund EUR Index legten im gleichen Zeitraum lediglich 0,7 beziehungsweise 1,2 Prozent zu. Das Gleiche gilt für die deutschen Dach-Hedge-Fonds. Der DH/X für diese Anlageklasse verzeichnete ein Plus von 1,2 Prozent. Der internationale HFRI Fund of Funds Composite Index lag mit 1,1 Prozent leicht darunter. Im Juli lagen die beiden deutschen Indizes noch mit 0,8 Prozent (Einzel-Hedge-Fonds) beziehungsweise 0,7 Prozent (Dach-Hedge-Fonds) im Minus. Loys Global MH A und Hansainvest - HI Volksbank Global Trend schnitten am besten ab Bester Fonds im August war der Loys Global MH A, der eine positive Rendite von 10,3 Prozent erzielte. Schlechtester Fonds war der AC Vol Opportunity MH A mit einem Minus von 2,6 Prozent. Bei den Dach-Hedge-Fonds führte der Hansainvest - HI Volksbank Global Trend mit einer Performance von 1,7 Prozent. Schlechtester Fonds war der AC Hedge Multistrategy Opportunity, der 0,2 Prozent verlor. Trotz ihrer guten August-Ergebnisse hinken deutsche Hedge-Fonds in diesem Jahr der internationalen Entwicklung hinterher. Mit einer Performance von 0,7 Prozent (Einzelfonds) beziehungsweise 0,03 Prozent (Dachfonds) liegen die beiden deutschen Indizes leicht unter ihrem internationalen Benchmark. „Dies liegt vor allem an der starken Gewichtung von Managed-Futures-Produkten im Index", sagt Michael Busack, Geschäftsführer von Absolut Research.