Deutsche in Dallas DeAWM eröffnet Privatbank in Texas

Deutsche Bank Asset & Wealth Management (DeAWM) geht nach Texas. Die Vermögensverwaltungs-Sparte der Deutschen Bank eröffnet eine Privatbank in Dallas. An der Spitze der DeAWM-Tochter stehen mit Mark LaRoe und Anthony Scotti zwei ehemalige Private-Banking-Experten von J.P. Morgan.Vor seinem Wechsel zu DeAWM war LaRoe Senior Managing Director der J.P. Morgan Private Bank in Dallas. Davor leitete er die J.P. Morgan Private Bank in Florida.Auch Scotti kommt von der J.P. Morgan Private Bank in Dallas, wo er als Vizepräsident tätig war. LaRoe und Scotti verließen J.P. Morgan im Juni.