Streiks, Kerosinknappheit, Lieferverzögerungen – und ein Jubiläum dazwischen. Lufthansa hat 2025 so viel Umsatz gemacht wie nie zuvor. Trotzdem straft die Börse den Konzern ab.

Es hätte ein reines Fest werden sollen. Im April 2026 feierte die Deutsche Lufthansa ihr 100-jähriges Bestehen. Bundeskanzler Friedrich Merz sprach beim Festakt, lobte den Konzern als unverzichtbar für den deutschen Wirtschaftsstandort und signalisierte Entlastungen bei der Luftverkehrsabgabe. „Weniger Fliegen ist keine Option“, sagte Merz. Der Staat bekennt sich zum Kranich.

Doch während draußen gefeiert wurde, brannte es drinnen an mehreren Fronten gleichzeitig.

Dabei ist die Ausgangslage auf dem Papier gar nicht schlecht. Der Konzern erzielte 2025 den höchsten Umsatz seiner Geschichte, das operative Ergebnis stieg, die Dividende wurde erhöht. Dass die Börse davon kaum Notiz nimmt, sagt viel darüber aus, was Investoren gerade beschäftigt – und es hat wenig mit den Zahlen des vergangenen Jahres zu tun.

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Darum schwächelt Lufthansa

1. Streiks als Strukturproblem

Kein Thema belastet Lufthansa so verlässlich wie der Arbeitskampf. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit und die Kabinengewerkschaft Ufo legten im März und April 2026 wiederholt die Arbeit nieder – ausgerechnet im Jubiläumsmonat. Die Schlichtungsgespräche scheiterten, der Flugplan kollabierte tageweise.

Was dabei besonders schadet, ist nicht der kurzfristige Ausfall, sondern das Markenbild. Der Spiegel berichtete über Zustände, die zur Premium-Strategie des Konzerns kaum passen: Auf Kurzstrecken wurde der Service auf ein Minimum reduziert, selbst Business-Class-Gäste erhielten zeitweise nur eine Flasche Wasser. Offiziell eine Notlösung. Für Kunden, die mehrere Hundert Euro für ein Ticket zahlen, ist es ein Vertrauensbruch. Und Vertrauen, welches einmal verloren geht, ist schwer zurückzugewinnen – besonders wenn Emirates und Air France auf der Langstrecke warten.

Das eigentliche Problem ist struktureller Natur: Lufthansa beschäftigt Zehntausende Mitarbeiter in verschiedenen Berufsgruppen mit eigenen Gewerkschaften, eigenen Tarifverhandlungen und eigenen Eskalationslogiken. Das Streikrisiko gehört bei Lufthansa nicht zur Ausnahme, es gehört zum Geschäftsmodell.

2. Die Kerosinkrise

Was lange als rein finanzielles Kostenproblem galt, hat sich in den vergangenen Wochen zu einem handfesten Versorgungsrisiko entwickelt. Die militärische Eskalation im Nahen Osten seit März 2026 hat die Lieferketten für Flugkraftstoff in Europa massiv gestört. Der Luftverkehrsverband BDL warnte vor Engpässen, die internationalen Bestände an europäischen Drehkreuzen erreichten kritische Tiefststände.

Lufthansa reagierte mit einem ungewöhnlichen Schritt: Der Konzern strich gezielt Inlandsflüge – nicht wegen mangelnder Nachfrage, sondern um Treibstoff für die margenstarken Langstrecken nach Amerika und Asien zu reservieren. Das ist operative Triage. Besonders drastisch: Die verbliebenen Airbus A340-600, bei Passagieren beliebt, aber bei den aktuellen Energiepreisen schlicht nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben, wurden vorzeitig aus dem Dienst genommen. Was als geordneter Rückzug geplant war, wurde zur Notabschaltung.

3. Boeing, Airbus und die Falle der verzögerten Modernisierung

Lufthansa hat ein Problem, das außerhalb des Konzerns entstand – und trotzdem voll auf die eigene Bilanz durchschlägt. Sowohl Boeing als auch Airbus liefern seit Jahren zu spät. Bestellte Flugzeuge kommen Monate, teils Jahre nach Plan. Für Lufthansa bedeutet das: Alte, treibstoffhungrige Maschinen bleiben länger im Betrieb als geplant, die erhoffte Kostenentlastung durch neue Modelle verzögert sich, und der Abstand zu Wettbewerbern wie Air France-KLM wächst – die ihre Kapazitäten bereits über das Vorkrisenniveau hinaus ausgebaut haben, während Lufthansa noch hinterherläuft.

Boeing trifft den Konzern dabei besonders hart. Die Boeing 787 Dreamliner, auf die Lufthansa für die Langstreckenstrategie setzt, kommt mit erheblichem Verzug. Gleichzeitig kämpft Boeing selbst mit hausgemachten Qualitätsproblemen und einem Produktionstakt, der die Nachfrage der Airlines schlicht nicht bedienen kann.

Aber auch Airbus, eigentlich der europäische Heimspieler, enttäuscht. Die Auslieferungen des A320neo und des A350 hinken den Bestellplänen hinterher – trotz des Werks in Hamburg, trotz aller geografischen und industriepolitischen Nähe zu Lufthansa. Für einen Konzern, der seine gesamte Kurzstreckenstrategie auf die effizienteren Neo-Modelle aufgebaut hat und auf der Langstrecke auf den A350 setzt, sind die Verzögerungen kein abstraktes Lieferkettenproblem. Sie sind der direkte Grund dafür, dass A340-600 und Boeing 747-400 noch immer fliegen, obwohl ihr Abschied längst beschlossen war. Für Lufthansa ist das eine Falle, die von zwei Seiten zuschnappt: Man sitzt auf einer alternden Flotte, hat die neuen Maschinen bestellt – und wartet.

Pikant dabei: Der globale Luftverkehr boomt. Im ersten Quartal 2026 flogen 15 Prozent mehr Passagiere als im Vorjahreszeitraum. Davon profitiert allerdings immer weniger Lufthansa und immer mehr die Konkurrenz – allen voran Ryanair, das die freigewordenen Kapazitäten auf dem europäischen Kurzstreckenmarkt aggressiv auffüllt, und die Golfcarrier Emirates und Qatar Airways, die auf der Langstrecke mit moderneren Kabinen und konkurrenzfähigen Preisen punkten.

4. Das Image-Dilemma

Lufthansa sitzt strategisch in der Mitte – und das wird zunehmend zum Problem. Das Unternehmen ist zu teuer, um im reinen Preiskampf mit Ryanair zu bestehen, und noch nicht premium genug, um zahlungskräftige Vielflieger dauerhaft von Emirates oder Qatar Airways fernzuhalten. Genau diese Gruppe – Geschäftsreisende, die mehrfach pro Monat fliegen und die höchsten Margen einbringen – ist die empfindlichste. Wer einmal schlechte Erfahrungen macht, bucht beim nächsten Mal woanders. Und wer einmal woanders bucht, kehrt selten zurück.

Was Hoffnung machen könnte

Und doch hat Lufthansa in den vergangenen Wochen einige seiner stärksten Karten ausgespielt.

Am 16. April 2026 verkündete das Management den schärfsten Schritt seit Jahren: Lufthansa CityLine wurde mit sofortiger Wirkung geschlossen – zwei Jahre früher als geplant. Die Flüge übernimmt künftig die Konzerntochter City Airlines, die mit günstigeren Tarifen operiert. Der Konzern entzieht der teuersten Gewerkschaft schlicht die Verhandlungsgrundlage. Das ist kein sanfter Umbau – das ist ein Befreiungsschlag. Die Börse quittierte ihn mit einem deutlichen Kursplus.

Dazu kommt eine Sparte, die im Krisenrauschen kaum Aufmerksamkeit bekommt: Lufthansa Technik ist globaler Marktführer für die Wartung von Fremdairlines. In einem Umfeld, in dem neue Flugzeuge auf sich warten lassen und alte Maschinen länger im Betrieb bleiben müssen, ist das strukturelles Wachstumsgeschäft – völlig unabhängig davon, ob auf der Kurzstrecke gestreikt wird. Kein direkter Wettbewerber hat eine vergleichbare Position in diesem Segment – und solange Boeing und Airbus ihre Lieferrückstände nicht abarbeiten, wird die Nachfrage nach Wartungsleistungen weiter wachsen.

Das stärkste Argument für den Konzern bleibt die Langstreckenstrategie. Lufthansa will 2026 auf der Langstrecke um sechs Prozent wachsen – unterstützt durch neue Großraumflugzeuge, die nahezu alle zwei Wochen aus den Werken von Boeing und Airbus geliefert werden sollen. Bis Ende des Jahres sollen rund 30 Prozent der gesamten Flotte aus Maschinen der neuesten Generation bestehen, die deutlich weniger Treibstoff verbrauchen und günstiger zu warten sind. Sollte der Ukraine-Krieg zu einem Ende kommen und der russische Luftraum wieder geöffnet werden, käme ein weiterer struktureller Vorteil hinzu: Direktere Flugwege nach Asien würden Flugzeiten verkürzen und Treibstoffkosten senken – ein Szenario, das derzeit kaum eingepreist ist, aber erhebliches Potenzial hätte.

Zu groß zum Scheitern – aber die Zeit drängt

Lufthansa ist kein Krisenfall im klassischen Sinne – kein Konzern, der sein Kernprodukt verloren hat oder dessen Markt wegbricht. Der Luftverkehr wächst, die Nachfrage ist stark, und die Langstreckenstrategie ist intakt. Das Problem ist ein anderes: Lufthansa kämpft an zu vielen Fronten gleichzeitig, ohne an einer davon wirklich die Oberhand zu haben. Die Streiks sind ungelöst, die Flotte im Umbau, das Markenbild angekratzt.

Wer die Aktie nicht direkt kaufen möchte, findet Lufthansa auch in mehreren ETFs – mit sehr unterschiedlicher Gewichtung. Am stärksten vertreten ist der Konzern im Amundi MDax ESG ETF (ISIN: LU2611731667), wo Lufthansa die größte Einzelposition im Portfolio bildet, sowie im regulären Amundi MDax ETF (ISIN: FR0011857234), der die 50 größten deutschen Unternehmen unterhalb des DAX abbildet. Wer dagegen breiter in den europäischen Reise- und Freizeitsektor investieren will, findet Lufthansa auch im iShares Stoxx Europe 600 Travel & Leisure ETF (ISIN: DE000A0H08S0) – dort allerdings mit einer Gewichtung von rund 5 Prozent, eingebettet zwischen Ryanair, Hotelketten und Glücksspielkonzernen. Allen drei gemeinsam ist: Wer sie hält, hat ein direktes Exposure auf den Ausgang des Arbeitskampfes – ob er will oder nicht.

Der nächste harte Test kommt Anfang Mai, wenn Lufthansa die Zahlen zum ersten Quartal vorlegt. Dann wird sich zeigen, wie teuer der Frühling 2026 tatsächlich war – und ob der Konzern den Rückstand aufholen kann, bevor die nächste Eskalation kommt. Das Zeitfenster ist eng. Und die Konkurrenz schläft nicht.