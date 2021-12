Kapitalmarkt-Podcast von Fidelity Deutsche Maschinenbauer – beständig durch die Krise

Maschinen- und Anlagenbauer sind die Ausrüster der Industrie, und sie bilden einen der exportstärksten Sektoren in Deutschland. Dr. Ralph Wiechers vom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V. (VDMA), Europas größter Industrieverband mit Hauptsitz in Frankfurt, berichtet im Podcast, wie diese Schlüsselindustrie durch die weltweite Pandemie gekommen ist. Warum er sich technologieoffene Nachhaltigkeitsdebatten wünscht. Und wieso solide Old-Economy-Produkte keineswegs zum alten Eisen gehören.

