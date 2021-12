Deutsche Privatvorsorge: Online-Potenzialanalyse für Finanzberater

Nach Beantwortung der 35 Fragen erhalten die Teilnehmer eine Analyse, in der ihre Vertriebsleistung, Kompetenz und das Potenzial differenziert eingeschätzt werden. Berater können mit dem Test unverbindlich und kostenfrei ihren Status Quo und ihre weiteren Chancen auf dem Arbeitsmarkt ermitteln. „Die Potenzialanalyse gibt Finanzberatern einen Überblick über ihre Fähigkeiten, aber auch über Schwachstellen. Erkenntnisse, die dabei helfen, die eigene Effektivität zu steigern", erläutert Norbert Hergenhahn, Vorstand der Deutschen Privatvorsorge AG das Ziel des Tests. Die Potenzialanalyse sei wissenschaftlich fundiert und wurde in Zusammenarbeit mit der tetralog systems entwickelt, einer Unternehmensberatung, die auf das Erarbeiten von Lösungen an der Schnittstelle von finanzwirtschaftlichen und psychologischen Fragen spezialisiert ist. Der Test wird online auf der Website der Deutschen Privatvorsorge angeboten. Der Finanzvertrieb nutzt den Test auch als Recruiting-Element: Beratern, die an einer Karriere als Finanzberater bei der Deutschen Privatvorsorge interessiert sind, haben im Anschluss an die Potenzialanalyse die Möglichkeit zur direkten persönlichen Bewerbung.