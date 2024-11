Die Deutsche Rückversicherung (Deutsche Rück) bekommt mit Achim Bosch ab dem 1. Juli 2025 einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Bosch ist seit Anfang 2019 Vorstandsmitglied der Deutschen Rück. Er übernimmt den Vorsitz von Frank Schaar (64), der den Rückversicherer seit Februar 2018 führt und sich Ende Juni 2025 in den Ruhestand verabschieden wird. Bis dahin solle er die Übergabe an den kommenden Vorstand gestalten. Damit besteht der Vorstand künftig wieder aus drei, statt auf vier Mitgliedern.

„Der Aufsichtsrat hat frühzeitig die Nachfolge im Vorstand der Deutschen Rück geregelt. Mit Achim Bosch, Caren Büning und Michael Rohde ist der Vorstand gut aufgestellt, um sowohl die zentrale Rolle der Deutschen Rück auf ihrem Heimatmarkt weiter zu stärken als auch die von Frank Schaar initiierte Internationalisierungsstrategie langfristig weiterzuführen“ sagt, Frank Walthes, Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Rück.

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Versicherungen“ bleiben Sie auf dem neuesten Stand! Zweimal die Woche versorgen wir Sie mit News, Personalien und Trends aus der Assekuranz. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Versicherungen (2 x wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Bosch bereits seit 2019 bereits im Vorstand

Der 59-jährige designierte Vorstandsvorsitzende Bosch kam im Januar 2019 als Chief Underwriting Officer zur Deutschen Rück, die zur Sparkassen-Finanzgruppe gehört, und verantwortet in dieser Funktion aktuell den Marktbereich Nichtleben-International. Er studierte an der Universität Dortmund Statistik, begann sein Berufsleben bei der Concordia in Hannover und setzte seine Karriere bei der General Reinsurance in Köln fort, wo er 2008 in den Vorstand berufen wurde.