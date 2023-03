Ranking In diesen deutschen Städten sind WG-Zimmer am teuersten

Die Preise für WG-Zimmer in den deutschen Uni-Städten sind zum Start des Sommersemesters 2023 deutlich gestiegen. So kletterten die durchschnittlichen Wohnkosten binnen eines halben Jahres um 23 auf nun 458 Euro. In welchen Städten Wohnen besonders teuer ist, erfährst du in unserer Bildergalerie.

© Imago Images / Rupert Oberhäuser

Mit Kosten von durchschnittlich 560 Euro für ein normales WG-Zimmer liegt Köln auf Platz 5 im Ranking der teuersten Mieten für Studierende in deutschen Unistädten.

WG-Preise in deutschen Hochschulstädten

Zum Sommersemester 2023 müssen Studierende in Deutschland erneut deutlich mehr Miete zahlen. Mit durchschnittlich 458 Euro pro Monat sind die Kosten für ein übliches WG-Zimmer im Vergleich zum Beginn des Wintersemesters noch einmal um 23 Euro pro Monat gestiegen.

Das ist ein Ergebnis einer Untersuchung des Moses Mendelssohn Instituts in Kooperation mit dem Immobilienportal WG-Gesucht.de sowie dem Projektentwickler GBI Group. Dabei wurden Angebote in allen 94 deutschen Hochschulstädten mit mindestens 5.000 Studierenden ausgewertet. Durchgeführt wird die unabhängige Marktbeobachtung seit 2013.

Energiekosten als Haupttreiber der WG-Preise

„Die Dynamik deutlicher Preissteigerungen hat sich bisher noch nicht abgeschwächt. Nur so sind die

binnen weniger Monate um mehr als 5 Prozent erhöhten Wohnkosten erklärbar“, erklärt Stefan Brauckmann, geschäftsführender Direktor am Moses Mendelssohn Institut (MMI): „Auf Jahresfrist bezogen liegt die Steigerung bei 10,6 Prozent. Dabei macht unsere Analyse der Preise inklusive Nebenkosten deutlich, dass vor allem die verteuerte Energie bei dieser Entwicklung eine entscheidende Rolle spielt.“ Von diesen Steigerungen sind daher nahezu alle Studierenden betroffen.

In 37 von 94 Städten stiegen die Wohnkosten binnen eines Jahres um mehr als 10

Prozent.

„Das betrifft an diesen Standorten mehr als 1,1 Millionen Studierende, rechnerisch also fast jeden Zweiten an deutschen Hochschulen“, erläutert Brauckmann.

BAföG-Pauschale reicht in vielen Städten nicht für die Miete

Besonders brenzlig sind die Mietsteigerungen für diejenigen zu, die nur ein geringes Einkommen haben, weil sie beispielsweise BAföG bekommen. Denn: Die in der staatlichen Unterstützung enthaltene – Mitte 2022 im Rahmen der BAföG-Reform von 325 auf 360 Euro erhöhte – Wohnkostenpauschale reicht in 68 Städten nicht einmal für ein durchschnittliches Zimmer. In 40 Städten liegt selbst das untere Preissegment über

diesem Niveau.

In diesen teuren, aber gefragten Städten sind allerdings die meisten Studierenden eingeschrieben. So sind rechnerisch mehr als 80 Prozent der Studierenden von der schwierigen Wohnsituation betroffen.

„Vor diesem Hintergrund bedarf es dringend zusätzlicher finanziellen Unterstützung für Studierende, die außerhalb des Elternhauses wohnen“, stellt Brauckmann klar: „In immer mehr Städten braucht es mittlerweile das volle Gehalt eines Minijobs von 520 Euro, um die Wohnkosten zu tragen. Die kürzlich mit hohem bürokratischem Aufwand gewährte 200 Euro Energiekosten-Pauschale hat daher bei vielen Studierenden nur einen sehr kurzfristigen Effekt.“

>> Wie du dein Studium finanzieren kannst, erfährst du hier

Städte mit besonders hohen Mietsteigerungen

Das gilt vor allem, wenn sich die jungen Leute sich für Studien-Standorte entschieden haben, an denen

die Mieten gerade besonders deutlich wachsen, etwa in Berlin. Dort stieg die durchschnittliche WG-Monatsmiete seit dem Herbst von 550 Euro auf jetzt 640 Euro. Ende 2021 lag dieser Wert noch bei unter

500 Euro.

Auch in anderen großen Hochschulstädten wurden innerhalb eines Jahres – zwischen dem Start der Sommersemester 2022 und 2023 – deutliche Preisaufschläge dokumentiert.

So erhöhten sich die Wohnkosten in diesen 12 Monaten in verschiedenen Städten

in Erfurt um 21,4 Prozent (von 290 auf 352 Euro)

in Magdeburg um 20,1 Prozent (von 273 auf 328 Euro)

in Passau um 19,7 Prozent (von 355 auf 425 Euro)

in Leipzig um 17,2 Prozent (von 311,50 auf 365 Euro)

in Bonn um 16,3 Prozent (von 430 auf 500 Euro)

in Lüneburg um 16,1 Prozent (von 366 auf 425 Euro)

in Köln um 15,8 Prozent (von 475 auf 550 Euro)

in Hamburg um 14,0 Prozent (von 500 auf 570 Euro)

in Essen um 13,5 Prozent (von 340 auf 386 Euro)

in Oldenburg um 13,4 Prozent (von 335 auf 380 Euro)

in Mainz um 12,8 Prozent (von 430 auf 485 Euro)

in Freiburg um 12,1 Prozent (von 464 auf 520 Euro)

in Düsseldorf um 12,0 Prozent (von 460 auf 515 Euro)

in Mannheim um 11,9 Prozent (von 420 auf 470 Euro)

Studierende konkurrieren mit Rentnern und Berufstätigen um WG-Zimmer

„Auf dem freien Markt werden Wohngemeinschaften mittlerweile auch stärker von jüngeren Berufstätigen und älteren Mietern der Generation 60+ nachgefragt. Denn WGs sind für viele die einzige Möglichkeit, in

guter Lage und zu einem angemessenen Preis zu wohnen“, erklärt Annegret Mülbaier, Sprecherin von

WG-Gesucht.de. „So steigt der Druck für Studierende immer weiter.“

In welchen Städten Studierende am meisten für WG-Zimmer zahlen müssen, erfährst du in unserer Bildergalerie. Klick dich durch!