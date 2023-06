Die Wahl der richtigen Universität ist eine der wichtigsten Entscheidungen, die junge Erwachsene treffen. Sie kann den Grundstein für zukünftige Karrierewege legen und das eigene Netzwerk erweitern. Die Wahl hängt von vielen Faktoren an - von der akademischen Qualität und dem Ruf der Institution, über die Verfügbarkeit von Studiengängen, die den individuellen Interessen und Zielen entsprechen, bis hin zu finanziellen Aspekten und dem sozialen Umfeld.

Interessant ist deshalb die alljährliche Erhebung der Unternehmensberatung Horváth und Partners. Darin wurden die Lebensläufe von 700 deutschen Vorständen nach dem Ort ihres höchsten Bildungsabschlusses untersucht. Von den 514 Vorständen in Dax, M-Dax und S-Dax gelisteten Unternehmen, zu denen Informationen vorlagen, haben 22 ihr Studium an der Universität zu Köln abgeschlossen. Sie ist damit die Top-Kaderschmiede der Dax-Vorstände.

Im Jahr 2022 haben laut Studienleiter Oliver Greiner rund 83 Prozent der neuen Vorstandsmitglieder mit deutscher Nationalität (Vorjahr: 80 Prozent) ein Studium an einer Universität in Deutschland oder im Ausland absolviert. Der Anteil derer, die ihre akademische Laufbahn mit einer Promotion gekrönt haben, liegt unverändert über 30 Prozent. Gleichzeitig verfolgten 17 Prozent dieser Führungskräfte ihre Studien an Hochschulen für angewandte Wissenschaften, auch Fachhochschulen genannt. Die Zahlen bestätigen Greiners Ansicht über den hohen Stellenwert eines akademischen Abschlusses für eine Karriere im Vorstand: „Ohne Hochschulabschluss ist es fast unmöglich, in die Vorstandsriege aufzusteigen.“

Auf den folgenden Seiten stellen wir die Top 10 der Dax-Kaderschmieden vor.