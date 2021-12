Principles of Sustainable Insurance Deutsche Versicherer zeichnen nur noch nachhaltige Risiken

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) ist bereits seit mehreren Monaten Supporting Member der Principles for Responsible Investment und der UN Net-Zero Asset Owner Alliance, die jeweils eine nachhaltige und klimafreundliche Kapitalanlage unterstützen. Jetzt ist der Verband auch den Principles of Sustainable Insurance (PSI) der Vereinten Nationen als Unterstützer beigetreten.

Das globale PSI-Netzwerk berät Versicherer seit 2021 dabei, ökologische und soziale Kriterien sowie Aspekte guter Unternehmensführung bei ihrer Risikoübernahme zu verankern. Ihm gehören mehr als 140 Organisationen an, darunter hauptsächlich Versicherungsunternehmen. Diese bilden ein Viertel des weltweiten Prämienvolumens und 14 Billionen US-Dollar der gemanagten Kapitalanlagen ab.

Blick auf gesamte Wertschöpfungskette

Mit dem Beitritt wolle man zeigen, dass die deutschen Versicherer „das Thema Nachhaltigkeit nicht nur in der Kapitalanlage, sondern auch in unserem Kerngeschäft ernst nehmen: der Übernahme von Risiken”, erklärt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. „Denn der PSI-Standard ist der weltweit bedeutendste für die Integration von Nachhaltigkeitskriterien in das Versicherungsgeschäft.”

Langfristig wollen die Versicherer in Deutschland demnach keine gewerblichen und industriellen Risiken mehr zeichnen, die dem Transformationsprozess zu einer nachhaltigen und klimaneutralen Wirtschaft widersprechen. „Wir bringen unsere Expertise in das Netzwerk unter dem Dach der Vereinten Nationen ein, lernen von anderen und geben dieses Wissen an unsere Mitglieder weiter“, so Asmussen.

Die deutschen Versicherer verfolgen dabei nach eigenen Angaben einen strategischen Ansatz, bei dem alle Aktivitäten in der Wertschöpfungskette auf verantwortungsvolle und zukunftsorientierte Weise durchgeführt werden. Die PSI erleichtern es laut GDV, innovative Lösungen zu entwickeln, die Unternehmensleistung der Versicherer zu verbessern und zur ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit beizutragen.