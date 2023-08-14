Volkswirt Ulrich Kater
Deutschland geht die Luft aus
Die Luft ist raus aus der deutschen Konjunktur. In der jüngsten Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) ist für Deutschland als einzige von 24 größeren Volkswirtschaften eine negative Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts für das laufende Jahr vermerkt. Und dabei gehen die Prognostiker mit der hiesigen Volkswirtschaft bei einer vorhergesagten Schrumpfung von 0,3 Prozent noch gnädig um. Die jüngsten Stimmungsumfragen unter den deutschen Unternehmen geben leicht das doppelte oder mehr her.