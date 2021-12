„Deutscher Fondsmarkt erholt sich am schnellsten“

Frohe Botschaft für Deutschlands Fondsgesellschaften: Die ab 2009 geltende Abgeltungssteuer beschert der heimischen Finanzindustrie einen Nachfrageboom nach Produkten zur Langfristanlage. Das schreibt die Rating-Agentur Lipper Feri in einer aktuellen Analyse des deutschen Fondsmarktes.Dem Bericht zufolge ist kurz vor dem Jahresende mit steigenden Absatzzahlen bei Investmentfonds zu rechnen. Hauptprofiteure seien Misch- und Dachfonds. Insgesamt rechnet man bei Lipper Feri mit einem Marktwachstum von 10,2 Prozent.„Der deutsche Fondsmarkt erholt sich im europäischen Vergleich am schnellsten von der aktuellen Finanzkrise“, erklärt Bella Caridade-Ferreira, Chefrautorin bei Lipper Feri. „Anders als im restlichen Europa dürfte sich der deutsche Markt in den kommenden fünf Jahren besser entwickeln als in den vergangenen fünf.“