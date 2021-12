Deutscher Herold: Sex-Sause auf Jamaika

Das Erotik-Hotel „Hedonism II“ scheint in der Versicherungsbranche beliebt zu sein. Bereits Mitarbeiter von Ergo beziehungsweise von Hamburg-Mannheimer sollen das nach eigener Darstellung „berüchtigtste Hotel“ für Erwachsene besucht haben – auf Firmenkosten, versteht sich. Wie sich jetzt herausstellt, waren sie nicht die einzigen deutschen Gäste, die eine Versicherungsgesellschaft zu einem erotischen Aufenthalt eingeladen hat. So fand die „Bild“-Zeitung heraus, dass auch eine Vertriebsgesellschaft des Versicherers Deutscher Herold im Jahr 1998 einen ähnlichen Aufenthalt organisierte.Laut dem „Bild“-Bericht nahmen 30 erfolgreichste Vertreter des „Internationalen Finanz-Service“, eines Unternehmen, das für den Deutschen Herold Versicherungen verkaufte, an der freizügigen Jamaika-Reise teil. „Sieben Tage, alles inklusive“, so beschreibt ein Teilnehmer die Konditionen gegenüber „Bild“. Ein anderer wird noch deutlicher: „Wer wollte, konnte jederzeit und überall Sex haben. Auf dem Club-Programm standen so illustre Veranstaltungen wie ‚Gruppensex‘ und ‚Stola-Party‘ in der Clubdisco.“Der Versicherungskonzern Zurich, der den Deutschen Herold 2002 übernommen hat, arbeite derzeit mit Nachdruck daran, den Sachverhalt lückenlos aufzuklären, sagte ein Unternehmenssprecher. Der Konzern distanziert sich von solchen Belohnungs-Praktiken. „Ein solches Verhalten widerspricht unseren Werten und unserem Verhaltenskodex und wird nicht toleriert“, erklärte der Sprecher auf Nachfrage von DAS INVESTMENT.com.